В Казани ограничат движение по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко в связи с проведением VK Fest

В Казани с 20:00 6 июня до 7:00 8 июня при необходимости ограничат движение и стоянку транспорта по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко. Перекрытие введут в связи с подготовкой и проведением VK Fest, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ограничения будут действовать на:

ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Декабристов до ул. Абсалямова (в обоих направлениях);

ул. Бондаренко, на участке от ул. Солдатской до ул. Сибгата Хакима (в обоих направлениях).

Напомним, в Казани до 14 июня частично ограничат движение транспорта по улице Петра Витера. Это необходимо в связи с работами по восстановлению участка коллектора ливневой канализации.

Галия Гарифуллина