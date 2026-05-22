В России поэтапно повысят минимальный размер капитала банков

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России объявила о планах поэтапного повышения минимального размера капитала для банков с 2028 по 2030 год. Для банков с универсальной лицензией показатель вырастет с 1 млрд до 3 млрд рублей, а для банков с базовой лицензией — с 300 млн до 1 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

В 2028 году минимальный капитал должен достичь 1,5 млрд рублей для банков с универсальной лицензией и 0,5 млрд рублей — с базовой; в 2029 году эти значения увеличатся до 2 млрд и 0,7 млрд рублей соответственно. К 2030 году предстоит выйти на итоговые показатели — 3 млрд рублей для универсальных лицензий и 1 млрд рублей для базовых.

— С того времени, с 2018 года, когда вступили в силу вот эти требования, уже прошло много времени, у нас капитал не индексировался даже на инфляцию, и он должен был существенно уже быть выше, если говорить о размере капитала в реальном выражении. Но и не только это, а то, что все-таки для банков сейчас нужен достаточно большой объем капитала, связанный прежде всего с IT, — заявила она.

Напомним, все российские банки планируют включить в «белые списки» Минцифры, чтобы у жителей страны всегда был к ним доступ. Также прорабатываются варианты решения для работы банкоматов и платежных терминалов в условиях отключения интернета.

