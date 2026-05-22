Путин: число погибших при ударе по общежитию в Старобельске выросло до шести

Российский лидер отверг утверждения, что попадание беспилотника могло быть результатом работы ПВО или РЭБ

Число погибших при ударе по общежитию в Старобельске в ЛНР выросло до шести. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Российский лидер отверг утверждения, что попадание беспилотника могло быть результатом работы ПВО или РЭБ. Он подчеркнул, что удар не был случайностью, три волны беспилотников били в одно и то же место. Военных объектов рядом со зданием нет, добавил Путин. По словам президента, по итогам атаки «будут сделаны выводы».

Он также добавил, что поручил Минобороны представить предложения ответа на удар Украины.

В связи с атакой Россия запросила экстренное заседание СБ ООН — оно начнется в 22:00 мск, сообщило сегодня постпредство.

Напомним, прошедшей ночью беспилотники атаковали территорию Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. В результате произошло обрушение здания общежития, которое находится на территории колледжа. На момент разрушения в помещении находилось 86 студентов.

Галия Гарифуллина