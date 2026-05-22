СВОих не бросаем: Казанский «Водоканал» передал очередную партию военной помощи мобилизованным сотрудникам

МУП «Водоканал» Казани отправило бойцам СВО три инверторных генератора, 10 аккумуляторов для обнаружителей дронов и 100 высокотоковых АКБ

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Первый заместитель директора МУП «Водоканал» Казани Талгат Сабитов встретился с мобилизованным сотрудником предприятия Андреем, который на данный момент находится в отпуске. С 2018 года Андрей трудился на Волжском водозаборе МУП «Водоканал» слесарем АВР 5-го разряда, а сейчас на водозаборе также работает его мама.

Первый заместитель директора МУП «Водоканал» Казани Талгат Сабитов выразил благодарность нашему бойцу и поинтересовался, какое еще оборудование сейчас необходимо ребятам на передовой.

«Это наша скромная, но искренняя поддержка от всего коллектива предприятия», — подчеркнул Талгат Тагирович.

С начала проведения спецоперации предприятие на постоянной основе ведет системную работу по поддержке участников боевых действий, мобилизованных сотрудников и их семей. Так, в прошлом году МУП «Водоканал» Казани отправило в зону СВО четыре детектора дронов, а в текущем году передало бойцам еще один обнаружитель дронов и кроссовый мотоцикл.

Также, помимо выполнения основных боевых задач, специалисты «Водоканала» регулярно осуществляют выезды на новые территории для производства аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения.