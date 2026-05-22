УНИКС совершил камбэк и выиграл у «Зенита» на домашнем паркете со счетом 83:66

Казанцы смогли продолжить полуфинальную серию с питерским клубом, сделав счет в ней 2:3

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС совершил камбэк в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ в пятом матче серии с «Зенитом». Игра в Казани завершилась со счетом 83:66. Казанцы смогли продолжить полуфинальную серию с питерским клубом, сделав счет в ней 2:3.

Характер игры у команд на протяжении всего матча был агрессивный: в начале второй десятиминутки между Михаилом Кулагиным и Ксавьером Муном чуть не произошла потасовка на вбрасывании. Атакующий защитник «Зенита» за этот эпизод получил неспортивный фол, а в течение игры рисковал получить удаление за повторное нарушение.

Самым результативным в команде казанцев стал восстановившийся после травмы Джален Рейнольдс — 21 очко, пять подборов и три голевые передачи. Следом идет Маркус Бингэм, MVP прошлых выездных игр, набравший 19 очков, четыре подбора и две голевые передачи.

У соперника отличились Георгий Жданов (17 очков + 4 подбора + 3 голевые передачи) и Джонник Джузэнг (13 очков + четыре подбора + две передачи).



Следующая игра серии пройдет 25 мая в Санкт-Петербурге. Для выхода в финал казанской команде необходимо забрать следующие два матча.

Наталья Жирнова