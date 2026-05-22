Доля незаконного оборота сигарет в Татарстане составила 7,3%

По итогам 2025 года в Приволжском федеральном округе (ПФО) доля незаконного оборота табачной продукции выросла на 0,9% по сравнению с 2024-м. В Татарстане она составила 7,3%. Об этом сообщили на семинаре Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК).

В остальных регионах ПФО доля незаконного оборота сигарет составила:

Нижегородская область — 5,9%;

Кировская область — 3,6%;

Марий Эл — 4,3%;

Чувашская Республика — 1,7%;

Мордовия — 10,0%;

Пермский край — 8,6%;

Удмуртская Республика — 3,3%;

Башкортостан — 12,3%;

Оренбургская область — 7,8%;

Ульяновская область — 10,6%;

Пензенская область — 17,8%;

Саратовская область — 21,2%;

Самарская область — 8,5%.

Потери федерального бюджета от нелегального оборота табака за 2025 год составили 89,96 млрд рублей по России, в том числе 8 млрд рублей в Северо-Западном федеральном округе.





Галия Гарифуллина