Доля незаконного оборота сигарет в Татарстане составила 7,3%
По итогам 2025 года в Приволжском федеральном округе (ПФО) доля незаконного оборота табачной продукции выросла на 0,9% по сравнению с 2024-м. В Татарстане она составила 7,3%. Об этом сообщили на семинаре Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК).
В остальных регионах ПФО доля незаконного оборота сигарет составила:
- Нижегородская область — 5,9%;
- Кировская область — 3,6%;
- Марий Эл — 4,3%;
- Чувашская Республика — 1,7%;
- Мордовия — 10,0%;
- Пермский край — 8,6%;
- Удмуртская Республика — 3,3%;
- Башкортостан — 12,3%;
- Оренбургская область — 7,8%;
- Ульяновская область — 10,6%;
- Пензенская область — 17,8%;
- Саратовская область — 21,2%;
- Самарская область — 8,5%.
Потери федерального бюджета от нелегального оборота табака за 2025 год составили 89,96 млрд рублей по России, в том числе 8 млрд рублей в Северо-Западном федеральном округе.
