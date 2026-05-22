Новости

20:17 МСК Все новости
Новости раздела

Доля незаконного оборота сигарет в Татарстане составила 7,3%

19:20, 22.05.2026

По итогам 2025 года в Приволжском федеральном округе (ПФО) доля незаконного оборота табачной продукции выросла на 0,9% по сравнению с 2024-м

Доля незаконного оборота сигарет в Татарстане составила 7,3%
Фото: Реальное время

По итогам 2025 года в Приволжском федеральном округе (ПФО) доля незаконного оборота табачной продукции выросла на 0,9% по сравнению с 2024-м. В Татарстане она составила 7,3%. Об этом сообщили на семинаре Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК).

В остальных регионах ПФО доля незаконного оборота сигарет составила:

  • Нижегородская область — 5,9%;
  • Кировская область — 3,6%;
  • Марий Эл — 4,3%;
  • Чувашская Республика — 1,7%;
  • Мордовия — 10,0%;
  • Пермский край — 8,6%;
  • Удмуртская Республика — 3,3%;
  • Башкортостан — 12,3%;
  • Оренбургская область — 7,8%;
  • Ульяновская область — 10,6%;
  • Пензенская область — 17,8%;
  • Саратовская область — 21,2%;
  • Самарская область — 8,5%.

Потери федерального бюджета от нелегального оборота табака за 2025 год составили 89,96 млрд рублей по России, в том числе 8 млрд рублей в Северо-Западном федеральном округе.


Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Татарстан

Новости партнеров

Читайте также