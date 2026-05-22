ФСБ: с начала года в России предотвратили 78 терактов
По оценке Национального антитеррористического комитета, в России с января было предотвращено 101 преступление террористической направленности. В их числе — 78 терактов, пишет «Ъ» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Уточняется, что потенциальных исполнителей терактов и диверсий ищут в мессенджерах WhatsApp* и Telegram.
— Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание, — подчеркнули в сообщении.
Напомним, в конце апреля сотрудники ФСБ задержали россиянина, готовившего по заданию спецслужб Украины теракт против руководителя одной из правоохранительных структур и диверсии на объектах газо— и электроснабжения в Крыму.
Справка
*принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ
