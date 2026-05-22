В Татарстане утвердили льготы для женщин со званием «Мать-героиня»

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане утвердили льготы для женщин со званием «Мать-героиня». Соответствующее постановление Кабмина республики доступно на официальном портале правовой информации.

Оно вносит изменения в постановление о предоставлении мер социальной поддержки льготным категориям граждан, в том числе Героям РФ, Героям Труда РФ и другим. Теперь в их число вошли матери-героини. Им доступны, в частности, санаторные путевки, компенсация расходов на коммунальные услуги, пользование жильем и домашним телефоном, льготы на проезд в транспорте.



Финансирование будет идти за счет средств, поступающих из федерального бюджета через отделение Социального фонда России.

Галия Гарифуллина