Форвард УНИКСа Дишон Пьер выбыл до конца плей-офф из-за травмы

Главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович на вопрос «Реального времени» об отсутствии Дишона Пьера на игре 22 мая сообщил о травме форварда команды.

— У него мышечная травма бедра. Он больше не сыграет в этом плей-офф, — отметил он.

Для форварда это уже третья серьезная травма в текущем сезоне. Ранее баскетболист уже пропускал продолжительные отрезки соревнований в конце 2025 года и в начале 2026-го. При этом, в начале серии Пьер стал MVP своей команды: в первом матче встреч он набрал 27 очков за игру.

— До травмы Дишон ярко проявлял себя, но затем, к сожалению, пропустил длительное время из-за повреждения. Надеюсь, в плей-офф наш форвард вернется в ту форму, которую показывал до травмы, — рассказал Велимир Перасович после игры 11 мая. Подробнее о ней — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова