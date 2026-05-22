В воскресенье в Татарстане возможны грозы и усиления ветра до 15 м/с

Завтра ожидается до 31 градуса

Завтра, 23 мая, в Татарстане прогнозируется до +26... +31 градуса. 24-го республика окажется в зоне атмосферного фронта — местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и усиления ветра до 15 м/с. Ожидается от +23 до +28 градусов, сообщили в Гидрометцентре РТ.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели погода будет формироваться под влиянием фронтальных разделов северного циклона. Местами обещают кратковременные дожди и грозы. Температурный фон в дневные часы составит 25 мая +23... +28 градусов, 26 мая +19... +24 градуса, в восточных районах до +27 градусов.

Напомним, 20 мая погода в Казани побила температурный рекорд 1967 года. По данным метеостанции аэропорта, воздух прогрелся до +30,9 градуса.

Галия Гарифуллина