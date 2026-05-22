Новости экономики

12:05 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк закупился юанями после российско-китайских переговоров

11:15, 22.05.2026

Банк России купил китайской валюты на сумму 1,2 млрд рублей

Центробанк РФ закупился юанями после российско-китайских переговоров в Пекине. Информация появилась на официальном сайте регулятора.

Банк России купил юани на сумму 1,2 млрд рублей с расчетами 21 мая 2026 года, сделка произошла на внутреннем рынке. При этом 20 мая объем покупки валюты также составил 1,2 млрд рублей.

Напомним, 20 мая президент России Владимир Путин поучаствовал в российско-китайских переговорах в Пекине. Официальная часть его общения с председателем КНР Си Цзиньпином продлилась почти три часа.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть621.1
  • Нижнекамскнефтехим68.75
  • Казаньоргсинтез60.6
  • КАМАЗ68.7
  • Нижнекамскшина35.5
  • Таттелеком0.609