Центробанк закупился юанями после российско-китайских переговоров

Банк России купил китайской валюты на сумму 1,2 млрд рублей

Центробанк РФ закупился юанями после российско-китайских переговоров в Пекине. Информация появилась на официальном сайте регулятора.

Банк России купил юани на сумму 1,2 млрд рублей с расчетами 21 мая 2026 года, сделка произошла на внутреннем рынке. При этом 20 мая объем покупки валюты также составил 1,2 млрд рублей.

Напомним, 20 мая президент России Владимир Путин поучаствовал в российско-китайских переговорах в Пекине. Официальная часть его общения с председателем КНР Си Цзиньпином продлилась почти три часа.

Зульфат Шафигуллин