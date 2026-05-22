Победителю суперфинала Кубка России по футболу достанется 113,2 млн рублей
Победителю суперфинала Кубка России по футболу достанется 113,2 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале турнира.
Проигравшая команда получит 37,8 млн рублей.
В суперфинале Кубка России 21 мая сыграют «Спартак» и «Краснодар». Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.
Напомним, Российский футбольный союз (РФС) зарегистрировал трех кандидатов на довыборы в исполком. В их числе — президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин. Также в список претендентов вошли председатель правления «Зенита» Константин Зырянов и член совета директоров «Спартака» Иван Масляев.
