Победителю суперфинала Кубка России по футболу достанется 113,2 млн рублей

17:25, 22.05.2026

Проигравшая команда получит 37,8 млн рублей

Победителю суперфинала Кубка России по футболу достанется 113,2 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале турнира.

Проигравшая команда получит 37,8 млн рублей.

В суперфинале Кубка России 21 мая сыграют «Спартак» и «Краснодар». Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) зарегистрировал трех кандидатов на довыборы в исполком. В их числе — президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин. Также в список претендентов вошли председатель правления «Зенита» Константин Зырянов и член совета директоров «Спартака» Иван Масляев.

Галия Гарифуллина

