В Иннополисе сдали дом с арендой квартир от 7 тысяч

Фото: группа информационной политики Госжилфонда при Президенте РТ

Сегодня в Иннополисе сдали десятиэтажный арендный дом на 118 квартир для резидентов, бизнес-партнеров и бюджетников города высоких технологий. Инвестором выступил – Госжилфонд, подрядчиком – «Ак Барс Строй». На первом этаже дома паркинг на 122 машино-места. В пресс-службе ГЖФ отметили, что это уже второй сданный дом в ОЭЗ за последние полтора месяца.

— Жилье здесь сдается в найм со всем необходимым для жизни набором мебели и бытовой техники. Цена аренды без учета коммунальных платежей варьируется от 7 до 13 тысяч рублей в зависимости от количества комнат в квартире. Таких домов вы даже в Казани не найдете. Пусть вам здесь живется роскошно, творите и созидайте, — поздравил новоселов замруководителя ГЖФ Владимир Никифоров.

Всего за три года в Иннополисе возвели 18 домов, из них 16 — арендное жилье. До конца года планируется сдать еще одну новостройку на 199 квартир. Кроме того, в городе продолжается стройка шестого квартала на три арендных дома, сообщили в группе информационной политики ГЖФ.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Иннополисе появится филиал казанской скорой помощи.