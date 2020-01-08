Медицина-2010—2020: победа над СПИДом, оптимизация медучреждений, новые медцентры в Татарстане

Россия взяла курс на высокотехнологичную медицину и нашла способ справиться с диабетом без инсулина

Фото: Максим Платонов

Уходящее десятилетие десятых в мировой, российской и татарстанской медицине оставило заметный след. В Новый год самое время вспомнить, какие подарки подкладывал под елочку с 2010-го по 2019-й Мед Мороз россиянам и какие прорывы совершила за минувшие десять лет мировая медицина. «Реальное время» — о самых важных событиях в здравоохранении.

2010 год: операция «Оптимизация»



На рубеже нулевых и десятых в России началась реформа здравоохранения. В ноябре 2010 года был принят закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» — в соответствии с ним с 2011 года был введен медицинский полис единого образца, действующий на всей территории РФ и не требующий замены при смене страховщика. Также граждане получили право самостоятельно один раз в год выбрать (поменять) страховую медицинскую организацию, медицинскую поликлинику и лечащего врача (до вступления закона в силу в 2011 году страховщика по ОМС для работающих граждан выбирал работодатель, а для неработающих — орган исполнительной власти, а права на выбор поликлиники и врача по сути не существовало, пациенты прикреплялись к ним по месту жительства на манер крепостных). Кроме того, новый закон дал право на получение полиса ОМС безработным и включил в систему ОМС частные клиники.

Закон об ОМС лег в основу реформы здравоохранения — оптимизации расходов за счет закрытия неэффективных больниц и концентрации сил и средств в укрупненных медучреждениях. В результате экономии, по данным российского Минздрава, количество больниц в России сократилось с 6,3 тыс. в 2010 году до 5 тысяч в 2019-м, в первичном звене сейчас не хватает 25 тыс. врачей и 130 тыс. сотрудников среднего медицинского персонала, 7 917 зданий больниц и поликлиник находятся в аварийном состоянии, а в 499 населенных пунктах страны вообще нет врачей.

Граждане получили право самостоятельно один раз в год выбрать (поменять) страховую медицинскую организацию, медицинскую поликлинику и лечащего врача

В Татарстане в 2010 году сдали в эксплуатацию «первую ласточку» оптимизации — Центр высокотехнологичной медицины в Набережных Челнах. Реконструкцию Набережночелнинской больницы скорой помощи еще в 2008 году инициировал первый президент РТ Минтимер Шаймиев. Вложив в нее почти 2,9 млрд рублей, Татарстан получил в автограде высокотехнологичный медицинский центр, где определяющими направлениями лечения стали онкология, травматология и ортопедия, нейрохирургия и кардиохирургия. Кроме челнинцев, ЦВМП обслуживает население 11 муниципальных районов северо-восточной зоны РТ — всего 1,2 миллиона человек.

2011 год: в России начали строить цивилизованную медицину

В январе 2011 года началась реформа российского здравоохранения, а в ноябре был принят закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», положения которого легли в основу не только изменений в организации медицинской помощи в стране, но и ни много ни мало способствовали развитию гражданского общества.

В частности, закон об основах охраны здоровья прямо установил недопустимость отказа в бесплатной медпомощи, четко определил круг лиц, которых врач имеет право знакомить с диагнозом пациента с его согласия, и позволил врачам спасать жизнь несовершеннолетним пациентам — обращаться в суд за защитой их прав в случаях отказа от медпомощи их законных представителей, а пациентам дал право отказываться от участия в оказании медпомощи обучающихся — студентов медвузов и т. п.

Были узаконены хосписы — к медицинской помощи отнесли паллиативную медпомощь

Также были узаконены партнерские роды (отцам и другим членам семьи позволили присутствовать при рождении детей) и хосписы — к медицинской помощи отнесли паллиативную медпомощь. Закон разрешил медицинскую стерилизацию по заявлению гражданина, а врачам дал право отказываться от проведения аборта (если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих). И защитил права умерших пациентов: обязал проводить патолого-анатомическое вскрытие с соблюдением достойного отношения к телу. Тогда же врачам запретили принимать от фармацевтических, аптечных и других организаций деньги и подарки, заключать с ними соглашения о назначении пациентам определенных лекарств и выписывать рецепты на бланках, содержащих рекламу лекарств.

2012 год: принципиально новая трансплантология

В декабре 2012 года японскому ученому Синъя Яманаке и британскому биологу Джону Гёрдону была вручена Нобелевская премия по медицине и физиологии — за работы в области биологии развития и получения индуцированных стволовых клеток. Их открытия обеспечили возможность получения индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) — превращения соматических клеток в стволовые для дальнейшего их использования в лечении заболеваний и травм методом трансплантации.

Реализация открытий Янамаке и Гёрдона позволит в будущем решить две основные проблемы трансплантологии: «техническую» — реакция отторжения организмом трансплантата при пересадке собственных клеток исключена, и этическую — пациент имеет возможность самостоятельно принять решение, можно ли использовать его клетки для получения трансплантационного материала.

В декабре 2012 года японскому ученому Синъя Яманаке и британскому биологу Джону Гёрдону была вручена Нобелевская премия по медицине и физиологии — за работы в области биологии развития и получения индуцированных стволовых клеток. Фото AFP

2012 год: реорганизация и модернизация татарстанских клиник

С 1 января 2012 года полномочия по организации медицинской помощи федеральный законодатель передал субъектам РФ. В Татарстане была осуществлена передача 122 муниципальных учреждений здравоохранения в собственность республики, проведена реорганизация ряда республиканских специализированных медучреждений (кожно-венерологического, наркологического, противотуберкулезного, онкологического диспансеров, Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, клинической психиатрической больницы, станции переливания крови, бюро судебно-медицинской экспертизы) путем присоединения к ним районных диспансеров и центров в качестве филиалов. В результате число диспансеров в РТ сократилось с 32 до 9.

В 2012 году в Казани объединили РКБ-2 и РКБ-3, к горбольнице №7 присоединили БСМП и горбольницу №9, к ДРКБ — детскую горбольницу №2, к Елабужской ЦРБ — городскую поликлинику, к республиканскому кожвендиспансеру — городскую поликлинику №11 Набережных Челнов, к Чистопольской ЦРБ — Чистопольский детский санаторий. В связи с несоответствием материально-технической базы филиалов требованиям СанПиН закрыли Чистопольский и Елабужский противотуберкулезные диспансеры. Общее число больничных учреждений сократилось до 79, число самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений — до 55, ФАПов — до 1 792. В результате оптимизации коечного фонда республики в нем осталось 26 665 круглосуточных коек, за 2012 год было сокращено 409 круглосуточных коек, так что на 1 января 2013 года обеспеченность круглосуточной медицинской помощью составила 2,38 койко-дня на одного жителя республики. Было сокращено 200 психиатрических коек, при этом в Казани открылось отделение интенсивного оказания психиатрической помощи во внебольничных условиях (стационар на дому на 60 мест).

В том же году была завершена модернизация РКБ и ДРКБ, в зданиях был проведен капитальный ремонт, заработало современное оборудование, закупленное по программе модернизации здравоохранения субъектов РФ в 2011—2012 годах.

В 2013 году диспансеризация российского населения вошла в систему обязательного медицинского страхования и стала обязательной. Фото Максима Платонова

2013 год: диспансеризация стала обязательной

В 2013 году диспансеризация российского населения вошла в систему обязательного медицинского страхования и стала обязательной. Диспансеризация включает в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные обследования для оценки состояния здоровья и направлена на выявление хронических неинфекционных заболеваний (и факторов риска их развития), которые остаются основной причиной преждевременной смертности в России. То есть болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, болезней органов дыхания, сахарного диабета.

Периодичность диспансеризации изначально была установлена 1 раз в 3 года, начиная с возраста 21 года, однако в настоящее время порядок изменился, и с 2020 года диспансеризация станет ежегодной.

В Казани в 2013 году завершилась начатая в 2011-м модернизация казанской горбольницы №7 стоимостью около 3,5 млрд рублей, в результате которой в столице республики появилась БСМП нового поколения — единая стандартная инфраструктура по оказанию неотложной медицинской помощи (НМП).

2016 год: гепатит С стал одной из полностью излечимых инфекций

В июне 2016 года на ежегодном Европейском конгрессе по заболеваниям печени (EASL) прозвучало сенсационное заявление ученых, которые сообщили, что гепатит С перешел в разряд полностью излечимых инфекций.

Вирус гепатита С, открытый в конце 1990‑х годов прошлого века, ежегодно становится причиной смерти как минимум полумиллиона человек. Зачастую его диагностируют на стадии цирроза или рака печени. С начала столетия заболеваемость хроническим ВГС в России дошла до 39,9 на 100 тыс. населения, с учетом того, что о своем заболевании многие просто не знают, эксперты оценивают количество больных в РФ не менее чем в 5 миллионов человек.

Новый эффективный метод лечения основан на применении противовирусных препаратов прямого действия. Одна проблема — лечение дорогостоящее, по оценкам исследования QUEST, доступность его для пациентов не превышает 3—5%.

Поправки в законодательство повысили доступность высокотехнологичной медицинской помощи и сократили срок ожидания пациентами плановых операций. Фото Максима Платонова

2016 год: российская медицина берет курс на высокие технологии

В июне 2016 года в России были приняты поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ», которыми был установлен порядок прямого финансирования из бюджета ФОМС высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС.

Поправки в законодательство повысили доступность высокотехнологичной медицинской помощи и сократили срок ожидания пациентами плановых операций. Кроме того, обеспечение больных ВИЧ антивирусными лекарственными препаратами, включенными в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), должно финансироваться за счет средств федерального бюджета, как и обеспечение антибактериальными и противотуберкулезными препаратами из перечня ЖНВЛП.

2018 год: в мире побежден СПИД, а в России сделан шаг к победе над диабетом

В 2018 году, когда СПИД уже перестал быть смертельным заболеванием (антиретровирусная терапия позволяет обеспечивать нормальную жизнь пациентов), стало известно о «лондонском пациенте», которому диагноз ВИЧ был выставлен в 2003 году, а в 2016 году в связи со злокачественным заболеванием лимфоидной ткани была проведена пересадка стволовых клеток костного мозга от донора с генетической мутацией CCR5 delta 32, дающей устойчивость к ВИЧ. Как и ранее у «берлинского пациента», перенесшего аналогичную процедуру, у него была достигнута ремиссия, и впоследствии он отказался от антиретровирусной терапии. Врачи пришли к выводу, что этот случай подтверждает, что трансплантация костного мозга от CCR5-негативного донора способна уничтожить вирус «чумы XX века».

Врачи пришли к выводу, что трансплантация костного мозга от CCR5-негативного донора способна уничтожить вирус «чумы XX века». Фото Максима Платонова

В 2018 году министр здравоохранения России Вероника Скворцова на форуме «Удивительное в российском здравоохранении» сообщила, что российские ученые вырастили в лабораторных условиях из стволовых клеток разного типа инсулин-продуцирующие клетки, которые затем были использованы для замещения клеток поджелудочной железы, пораженных при диабете. Новый вид заместительной терапии — внедрение в организм пациентов, страдающих сахарным диабетом второго типа, инсулин-продуцирующих клеток — позволит в будущем отказаться от инъекций инсулина.

2018 год: «неубиваемого» рака больше нет

В декабре 2018 года Нобелевскую премию по медицине и физиологии вручили Джеймсу Аллисону (США) и Тасуко Хондзе (Япония) за открытия в области иммунологии, позволившие разработать новые методы лечения считавшихся безнадежными видов злокачественных опухолей.

Препятствием к лечению рака был механизм, с помощью которого раковые клетки становятся невидимыми для иммунных — они блокируют молекулы белка PD-1. Открытия Аллисона и Хондзе позволили разработать антитела, возвращающие организму возможность распознавать и уничтожать злокачественные опухоли.

В России стартовал национальный проект «Здравоохранение», целью которого является развитие первичного медицинского звена

2019 год: миллиарды на «первичку»

В России стартовал национальный проект «Здравоохранение», целью которого являются развитие первичного медицинского звена — сети поликлиник и ФАПов, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год, повышение доступности и качества первичной медпомощи, создание современной инфраструктуры оказания медпомощи детям, внедрение инновационных медицинских технологий и развитие экспорта медицинских услуг.

При этом на начало 2019 года в России было зафиксировано сокращение количества врачей в госсекторе в 55 регионах, в связи с чем было принято решение увеличить расхoды на модернизацию первичного звена здравoохранения в рамках национального проекта на 550 млрд рублей, из них 50 млрд заложили в бюджет на 2020 год.

В Татарстане в начале 2019 года на совещании у президента республики были озвучены данные об укомплектованности поликлиник и стационаров: на 10 тысяч татарстанцев приходится 35 врачей и 90,7 среднего медработника, поликлиники обеспечены кадрами на 69,8%, стационары — на 61%. Вопрос развития первичного звена здравоохранения более чем актуален для республики.