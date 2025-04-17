МУП «ПАТП №2» запустило 5 садоводческих автобусных маршрутов

Фото: Динар Фатыхов

МУП «ПАТП №2» объявил о запуске пяти сезонных автобусных маршрутов для дачников, начиная с 18 апреля. Новые маршруты свяжут городские районы с садоводческими товариществами. Об этом сообщает пресс-служба предприятия

Открыты маршруты:

№39с «Ветеринарная академия — ж.м.Станция Дербышки»;

№41с «39-й квартал — СО «Крутушка»;

№92с «КДК им.Ленина — «Дальние сады»;

№109с «Кафе «Полет» — СНТ «Заречье»;

№111с «Станция метро «Проспект Победы» — «Жиркомбинат».

Напомним, что в ночь с 19 на 20 апреля, по окончании ночного богослужения в соборе Казанской иконы Божией Матери, будет организована специальная подача общественного транспорта для удобства горожан.

Матвей Гавриков