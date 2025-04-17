МУП «ПАТП №2» запустило 5 садоводческих автобусных маршрутов
МУП «ПАТП №2» объявил о запуске пяти сезонных автобусных маршрутов для дачников, начиная с 18 апреля. Новые маршруты свяжут городские районы с садоводческими товариществами. Об этом сообщает пресс-служба предприятия
Открыты маршруты:
- №39с «Ветеринарная академия — ж.м.Станция Дербышки»;
- №41с «39-й квартал — СО «Крутушка»;
- №92с «КДК им.Ленина — «Дальние сады»;
- №109с «Кафе «Полет» — СНТ «Заречье»;
- №111с «Станция метро «Проспект Победы» — «Жиркомбинат».
Напомним, что в ночь с 19 на 20 апреля, по окончании ночного богослужения в соборе Казанской иконы Божией Матери, будет организована специальная подача общественного транспорта для удобства горожан.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.