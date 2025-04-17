Россельхознадзор планирует победить борщевик Сосновского в этом году

Фото: Динар Фатыхов

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил о планах ведомства справиться с борщевиком Сосновского уже в 2025 году.

Мы стараемся уже в этом году, — заявил Данкверт, отвечая на вопрос о сроках решения проблемы распространения опасного сорняка.

По словам главы ведомства, борщевик Сосновского, изначально выводившийся для кормовых целей, стал серьезной угрозой для окружающей среды. Для борьбы с сорняком разрабатывается биопестицид на основе грибов природного происхождения.

Недавно сотрудники Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали и испытали метод борьбы с борщевиком, который предполагает его переработку в спирт. Позднее этот спирт можно использовать как компонент топлива для двигателей внутреннего сгорания.

Матвей Гавриков