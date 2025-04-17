В России создали уникальный препарат для лечения рака

Фото: Динар Фатыхов

По данным арбитражного апелляционного суда, российская фармацевтическая компания «Лина М» разработала препарат «Афотид», не имеющий аналогов в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Судебные материалы подтверждают, что препарат уже тестируется на добровольцах, страдающих онкологическими заболеваниями.

— Проведение последнего этапа клинических исследований возможно только при наличии самого препарата «Афотид», что свидетельствует о наличии результата, имеющего потребительскую ценность, — указано в документах.

Препарат способен лечить онкологические заболевания на любой стадии, его безопасность подтверждена соответствующими документами. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о приближении создания вакцин от рака, а министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о доклинических испытаниях таких вакцин.

Матвей Гавриков