В БСМП Набережных Челнов освоили новую операцию на сердце — видео

В БСМП Набережных Челнов впервые провели операцию на сердце с применением новой технологии, которая предполагает минимальное оперативное вмешательство. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Несколько лет мы выполняли подобную технологию, но все-таки она использовалась с разрезом. Клапаны просто не пришиваются, а имплантируются на стенте. Эта технология более современная. Она подразумевает такой же клапан на стенте, — рассказывает заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии БСМП Набережных Челнов Рамис Якубов.

Подготовка к подобной операции заняла несколько месяцев, пациенты прошли полное обследование. Все данные отправили в исследовательский центр, поскольку эта технология подходит не всем. В БСМП подчеркивают, что благодаря ее использованию, риск оперативной травмы минимальный, также минимальна глубина наркоза. В этом году в БСМП планируют провести подобные операции еще четырем пациентам.