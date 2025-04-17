До 1000 кВт·ч в месяц: Татарстан все же перейдет на дифтарифы

«Социальный тариф» на электроэнергию будет действовать, если ежемесячный расход не превысит 1000 кВт·ч

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Татарстан одним из последних регионов России перейдет на дифференцированные тарифы на электроэнергию. «Льготный» диапазон энергопотребления, где будут действовать «социальные» тарифы, предполагается ограничить в пределах 1000 кВт·ч в месяц. Это почти в четыре раза ниже, чем в нынешней федеральной градации в 3 900 кВт·ч в месяц, установленной на 2025 год. Резкое понижение планки льготного энергопотребления связано с позицией ФАС, антимонопольщики решили пересмотреть завышенные диапазоны из-за низких темпов сокращения «перекрестки» в стране. Будущую «шкалу» дифтарифов татарстанский регулятор представит на публичное обсуждение в конце мая — начале июня, а пока объем перекрестного субсидирования в Татарстане оценивается в 6 млрд рублей.

Новые тарифы на свет с 2026 года

С будущего года в Татарстане начнут действовать дифференцированные тарифы на свет, жители будут оплачивать ресурс в зависимости от объема потребления, а не по фиксированному тарифу за все нагоревшие киловатты. Реформу социальных тарифов на электроэнергию, используемую гражданами в домохозяйствах, в настоящее время готовит Госкомитет РТ по тарифам. Соответствующее поручение было дано правительством республики во исполнение федерального законодательства. Информацию об этом подтвердил «Реальному времени» зампредседателя татарстанского тарифного ведомства Сергей Павлов.

— Как известно, с будущего года регионы России в обязательном порядке должны ввести дифференциальные тарифы, и Татарстан не станет исключением. В настоящее время ведем расчеты по определению экономически обоснованной стоимости 1 кВт·ч, — рассказал он «Реальному времени».

По его словам, республика до последнего оттягивала переход на новую систему оплаты потребления электроэнергии для бытовых нужд, но дедлайн, как говорится, «на носу».

Как известно, с будущего года регионы России в обязательном порядке должны ввести дифференциальные тарифы, и Татарстан не станет исключением, сообщил Сергей Павлов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

К этому моменту 76 регионов страны установили на своей территории дифференцированные тарифы, а в шести регионах действует социальная норма, при которой цена на электроэнергию зависит от объема ее потребления. Татарстан оставался одним из девяти регионов, где тарифы на 2025 год были сформированы по-старому, исходя из расчета предельно-допустимой платы за услуги ЖКХ (т. е. сдерживались в пределах установленного для Татарстана индекса роста платы — 9%).

Введение дифференцированных тарифов предполагает отказ от принципа расчета «индекса платы граждан» (ИПГ, применяется как ограничитель роста тарифной нагрузки за услуги ЖКХ для населения, — прим. ред.). Теперь плата за электроэнергию будет зависеть только от объема потребления, и, возможно, не будет учитываться при расчете ИПГ. Принцип простой: чем больше расходуешь — тем больше платишь. В этом и есть суть реформы. Защитный буфер, применявшийся с начала двухтысячных годов, возможно, перестанет работать, но вместо него жителям дадут возможность пользоваться социальными тарифами, но только в пределах льготного диапазона энергопотребления.

В диапазоне до 1000 кВт·ч в месяц

Татарстан при определении шкалы диапазонов энергопотребления будет опираться на федеральную градацию, уточнил в разговоре с «Реальным временем» Сергей Павлов. В первом предоставляется льготный тариф, во втором — коммерческий тариф с плюсом на 50—60% к социальному, в третьем — тариф по цене оптового рынка. Правда, татарстанский регулятор может изменить «норму» льготного энергопотребления в первом диапазоне. Ее объем ограничат в пределах 1000 кВт·ч. Это почти в четыре раза ниже, чем в нынешней градации первого диапазона в 3900 кВт·ч в месяц, установленной на 2025 год по рекомендации ФАС РФ почти во всех регионах страны.

— Месяц назад руководство ФАС России заявило, что верхняя граница диапазона будет снижена с 3900 до 1000 кВт·ч. Ужесточение позиции федерального регулятора связано с тем, что реформа по сокращению «перекрестка» не достигает цели. Регионы с максимальными границами льготного диапазона сейчас находятся в зоне критики, — рассказал собеседник издания.

В случае резкого понижения планки «социальным» тарифом сможет воспользоваться меньше потребителей.

В случае резкого понижения планки «социальным» тарифом сможет воспользоваться меньше потребителей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Будущую шкалу дифференцированных тарифов татарстанский регулятор представит на публичном обсуждении ближе к началу лета. «Пока документ находится на согласовании с ФАС России. В конце мая — начале июня планируем провести коллегию ГК по тарифам, посвященную введению дифференциальных тарифов в Татарстане», — рассказал Сергей Павлов.

Добавим, что в этом году 42 из 76 регионов решили пересмотреть диапазоны потребления электроэнергии и предлагают ввести повышающий коэффициент для граждан, проживающих в домах с электроотоплением (на тепло приходится большой объем энергопотребления, — прим. ред.).

В Татарстане «перекресток» в пределах 6 млрд рублей

Механизм дифференциации тарифов для населения был разработан ФАС России два года назад. А общие для всех регионов диапазоны электропотребления для дифференциации тарифов были утверждены 1 ноября 2024 года. Согласно постановлению правительства РФ, в этом году социальный тариф (разнится от региона к региону) действовал в первом диапазоне с объемом потребления до 3,9 тыс. кВт·ч в месяц. Экономически обоснованный тариф (также отличается) действует во втором диапазоне — до 6 тыс. кВт·ч. А в третьем диапазоне нет границ энергопотребления, так как потребителю придется платить по цене оптового рынка.

Цель реформы — сократить объем перекрестного финансирования в электроэнергетике, когда промышленность дотирует пониженные (социальные) тарифы для населения. Власти хотят отсечь от льготного энергопотребления недобросовестный бизнес и нелегальных майнеров криптовалют, которые пользуются низкими тарифами под видом граждан. Однако за первый год массового перехода на дифтарифы объем перекрестного субсидирования не сократился, а увеличился. Объем «перекрестка» в 2025 году вырос до 340 млрд рублей, доля Татарстана — 2%. Причина раздувания — льготный диапазон оказался слишком широким в 3,9 тысячи кВт·ч. Ранее Минэнерго РФ предлагало установить его в пределах 1,1 тысячи кВт·ч, видимо, сейчас регионы будут возвращаться к этой цифре.



Татарстан «пропустил» введение дифтарифов в 2025 году. По окончании тарифной кампании регулятор уведомил о том, что в республике не стали внедрять новшество. «Республика Татарстан остается одним из девяти регионов России, в которых не введена дифференциация тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Индексация тарифов на 2025 год прошла в прежнем формате», — говорилось в сообщении ГК по тарифам.

Татарстан «пропустил» введение дифтарифов в 2025 году. По окончании тарифной кампании регулятор уведомил о том, что в республике не стали внедрять новшество. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава ГК по тарифам Александр Груничев объяснял тогда «Реальному времени», что объем «перекрестка» в тарифах на электроэнергию ниже, чем предельные значения «перекрестка», установленные ФАС РФ. Поэтому тарифы на 2025 год формировались с применением инструмента ИПГ.

«В условиях жестких требований федерального законодательства по снижению суммы перекрестного субсидирования в тарифах на электроэнергию в Татарстане удалось сохранить установление сниженных тарифов для городского населения с электроплитами и жителей сельской местности», — отмечалось в сообщении регулятора.

По оценке директора Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, члена общественного совета при ФАС России Ильи Долматова объем «перекрестка» в Татарстане составляет около 6 млрд рублей. То есть тарифы для населения дотируются на эту сумму, а нагрузка ложится на других потребителей. Грубо говоря, 6 млрд рублей тонким слоем «размазываются» по тарифам крупных и средних потребителей. Учитывая, что предприятия РТ потребляют энергии примерно на 30 млрд рублей, то нагрузку в 6 млрд можно считать весомой.

С 1 июля 2025 года тариф на электроэнергию для горожан, проживающих в домах с газовыми плитами, составит 5,73 руб./кВт·ч (с НДС). Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами, — 4,88 руб./кВт·ч (с НДС). Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, тариф составит 4,19 руб./кВт·ч (с НДС). Между тем дифференцированные тарифы могут ударить по кошельку жителей высотных многоэтажных домов, где установка газовых плит запрещена. Дифференциация не учитывает особенности многоквартирных домов, отмечают разработчики.

Как найти пресловутый баланс интересов

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, член общественного совета при ФАС России Илья Долматов считает, что необходимо находить баланс интересов между промышленностью и потребителями в условиях меняющейся экономики.

— Если раньше при установлении тарифов исходили из принципа «инфляция минус», то в последнее время идет «ручная настройка» регулирования тарифов для обеспечения и достаточного финансирования инфраструктуры в кризисных условиях. С одной стороны, жители жалуются на высокие тарифы, а с другой стороны — есть нехватка инвестиций на инфраструктуру. Но рост более чем на ИПГ может быть компенсирован нетарифными источниками, включая бюджетное финансирование» — полагает он.

Илья Долматов считает, что необходимо находить баланс интересов между промышленностью и потребителями в условиях меняющейся экономики. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В настоящее время доля энергозатрат в промышленности находится в пределах 3%, подсчитали эксперты Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.

— Энергозатраты промышленности не растут, начиная с 2006 года. И даже идет устойчивый тренд на снижение с 3,83 до 2,5%. Тарифная нагрузка на бизнес не увеличивается, что радует, — констатирует эксперт.

С другой стороны, промышленным предприятиям России приходится конкурировать с азиатскими товаропроизводителями. Но и тут конъюнктура цен на энергоресурсы в настоящее время складывается благоприятная. Так, стоимость 1 кВт·ч в Китае и России почти равная и варьируются в пределах 8,7—9,2 цента за 1 кВт·ч, в Белоруссии — 9,9 цента за 1 кВт·ч, в Турции — 13,3 цента за 1 кВт·ч. Поэтому эксперты считают, что нужно рассматривать все меры регулирования. «Тут следует выработать сбалансированный подход к формированию тарифной нагрузки для промышленности и населения, а для этого нужно иметь инструменты для объективного измерения. На мой взгляд, подходы к измерению тарифной нагрузки для промышленности и населения должны отличаться», — считает Илья Долматов.