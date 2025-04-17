Суд приостановил работу челнинского медцентра «Феникс» на 60 суток

Фото: Михаил Захаров

Набережночелнинский городской суд вынес решение о приостановке деятельности медицинского центра «Феникс» на 60 суток. Решение принято по материалам территориального отдела Роспотребнадзора.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

самовольная перепланировка помещений;

отсутствие необходимых санитарных заключений;

неудовлетворительное санитарное состояние душевых комнат;

нарушения в работе вентиляции и дезинфекционного режима.

Кроме того, установлено занижение концентрации дезинфицирующих средств, отсутствие медицинских осмотров у сотрудников и нарушения в обращении с медицинскими отходами. Медцентр продолжал работу без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения на оказание услуг по лечебной физической культуре.

На основании выявленных нарушений суд принял решение о временном запрете деятельности учреждения. Постановление №5-342/2025 от 25.03.2025 вступило в законную силу. Медицинский центр опечатан.

Напомним, что недавно управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило о групповом очаге сальмонеллеза в Альметьевске, связанном с употреблением продукции предприятия по приготовлению и доставке готовых блюд.



Матвей Гавриков