Суд приостановил работу челнинского медцентра «Феникс» на 60 суток
Набережночелнинский городской суд вынес решение о приостановке деятельности медицинского центра «Феникс» на 60 суток. Решение принято по материалам территориального отдела Роспотребнадзора.
В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований:
- самовольная перепланировка помещений;
- отсутствие необходимых санитарных заключений;
- неудовлетворительное санитарное состояние душевых комнат;
- нарушения в работе вентиляции и дезинфекционного режима.
Кроме того, установлено занижение концентрации дезинфицирующих средств, отсутствие медицинских осмотров у сотрудников и нарушения в обращении с медицинскими отходами. Медцентр продолжал работу без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения на оказание услуг по лечебной физической культуре.
На основании выявленных нарушений суд принял решение о временном запрете деятельности учреждения. Постановление №5-342/2025 от 25.03.2025 вступило в законную силу. Медицинский центр опечатан.
Напомним, что недавно управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило о групповом очаге сальмонеллеза в Альметьевске, связанном с употреблением продукции предприятия по приготовлению и доставке готовых блюд.
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