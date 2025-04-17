Айдар Багаутдинов назначен и.о. главврача РКБ в Казани
Исполняющим обязанности главного врача Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана назначен Айдар Багаутдинов. Ранее он с 2018 года занимал должность заместителя главного врача РКБ по поликлинической работе. До этого Айдар Багаутдинов руководил Медицинским центром Иннополиса с 2015 по 2018 год.
Предыдущий главврач Рафаэль Шавалиев переходит на работу в Москву, где займет должность директора Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России. Приглашение поступило от министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
В пресс-службе РКБ отметили, что перед Шавалиевым поставлены серьезные задачи на благо всей отрасли здравоохранения России.
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