Айдар Багаутдинов назначен и.о. главврача РКБ в Казани

Фото: предоставлено пресс-службой РКБ

Исполняющим обязанности главного врача Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана назначен Айдар Багаутдинов. Ранее он с 2018 года занимал должность заместителя главного врача РКБ по поликлинической работе. До этого Айдар Багаутдинов руководил Медицинским центром Иннополиса с 2015 по 2018 год.

Предыдущий главврач Рафаэль Шавалиев переходит на работу в Москву, где займет должность директора Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России. Приглашение поступило от министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

В пресс-службе РКБ отметили, что перед Шавалиевым поставлены серьезные задачи на благо всей отрасли здравоохранения России.



Матвей Гавриков