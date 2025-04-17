«Справедливая Россия» предложила вернуть прямые выборы мэров

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов. Документ направлен на установление единой процедуры избрания руководителей местных администраций путем всенародного голосования. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как пояснил Миронов, действующая конкурсная модель, при которой депутаты выбирают кандидатов из списка, отобранного специальной комиссией, дает «сбои». Вместо этого предлагается вернуть муниципальные выборы, а для малых населенных пунктов — народные сходы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тех самых граждан, на которых мэрам и предстоит работать. Таким подходом мы восстановим доверие людей к системе выборов и самоуправления, — заявил лидер партии. По его мнению, это решение поможет сохранить прямой диалог между населением и местной властью.

Также недавно депутаты Госдумы разработали законопроект, запрещающий банкам взимать дополнительные комиссии за выдачу ипотечных кредитов в рамках программ с господдержкой.



Матвей Гавриков