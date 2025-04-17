Глава Зеленодольска сообщил о месте установки стелы «Город трудовой доблести»

Глава Зеленодольска Михаил Афанасьев объявил на заседании комиссии по реализации Народной программы «Единой России» о решении установить стелу «Город трудовой доблести» на территории городского озера. Об этом мэр сообщает в своем телеграм-канале

Выбор места проведен с учетом мнений жителей, собранных через СМИ, социальные сети и на встречах с общественниками, промышленниками, Советом ветеранов.

Также обсуждение проходило с архитекторами Российского военно-исторического общества при участии его председателя Владимира Мединского.

25-метровую конструкцию спроектировали скульпторы во главе с Денисом Стритовичем, автором большинства стел «Город трудовой доблести» в России, включая казанскую. Стелу планируется оснастить подсветкой, она будет отражаться в воде озера. Установка намечена на сентябрь.

На данный момент в Татарстане идет активное строительство соцобъектов: к 2025 году запланировано возведение шести школ, пяти детских садов, 53 объектов здравоохранения и 23 спортивных сооружений. Среди популярных проектов — строительство Дома заботы в Зеленодольском районе, его выполнение составляет 43%. Рекультивация иловых полей в Казани близка к завершению — с выполнением 88,5%.



Матвей Гавриков