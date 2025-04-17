Госдума ужесточает борьбу с нелегальной миграцией — Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о принятии нижней палатой парламента 15 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией в течение последних двух лет.
- Особое внимание будет уделено привлечению к ответственности сотрудников вузов и других организаций, причастных к организации нелегальной миграции. Речь идет о лицах, проводивших экзамены для иностранцев с нарушениями, по результатам которых выдавались сертификаты о владении русским языком и знании истории России.
Володин подчеркнул, что виновным в данных правонарушениях грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Государственная дума намерена взять на особый контроль исполнение принятых законов и привлечение нарушителей к ответственности.
Недавно лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также выступил с предложением о создании цифровых портретов семей мигрантов и об усилении контроля за «потенциально опасными персонажами», осуществляемого новой службой по вопросам регистрации мигрантов.
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