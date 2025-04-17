Центробанк выявил практику подмены банковских кредитов микрозаймами

Фото: Елизавета Пуншева

Центробанк обнаружил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов в шести кредитных организациях, две из которых являются системно значимыми.

По данным регулятора, банки через дистанционные каналы предлагают заемные средства, не информируя клиентов о том, с кем именно заключается договор — с банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Соответствующая информация либо полностью отсутствует, либо предоставляется нечетко.

В результате потребители часто не понимают, какой продукт они оформили и на каких условиях. Центробанк направил банкам требование изменить подходы к информированию клиентов в единый для всех срок.

Напомним, что группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, направленный на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки граждан при получении микрозаймов.



Матвей Гавриков