Путин назначил Мезенцева полномочным представителем в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем главы государства в Конституционном суде России. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на портале правовой информации.

Дмитрий Мезенцев, занимавший с марта 2021 года должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, сменил на этом посту Михаила Кротова. Назначение произведено в соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции РФ.

Указ вступает в силу со дня его подписания президентом. Документ размещен на официальном сайте правовых актов.

Напомним, что недавно гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев встретились в Москве, чтобы обсудить совместные проекты в космической сфере. В ходе переговоров «Роскосмос» представил три новые программы и один проект на сумму 6,33 млрд рублей.



Матвей Гавриков