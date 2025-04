Гарт Гринвелл стал лауреатом PEN/Faulkner

Автор получил главный приз в размере $15 тыс.

Фото: Реальное время

Роман Small Rain Гарта Гринвелла признан победителем литературной премии PEN/Faulkner 2025 года. Автор получил главный приз в размере $15 тыс. Остальные четыре финалиста — ‘Pemi Aguda с романом Ghostroots, Сьюзан Муадди Даррадж с книгой Behind You Is the Sea, Персиваль Эверетт с романом «Джеймс» и Дэнзи Сенна с книгой Colored Television — получат по $5 тыс.

В этом году в конкурсе участвовали 414 книг, опубликованных в США в 2024 году. Жюри рассмотрело романы и сборники рассказов американских авторов от 166 издательств. В состав судейской комиссии вошли Брюс Холсингер, Диша Фильоу и Луис Альберто Урреа. По их словам, Small Rain описывает опыт болезни и поисков идентичности с высокой точностью и подробностью.

В центре книги — жизнь главного героя в условиях медицинской системы. В тексте описаны процедуры, госпитальная рутина и психологические последствия для пациента. Жюри отметило, что роман не только показывает страдание, но и сохраняет пространство для искусства, привязанности и человеческой связи. Гринвелл ранее публиковал как художественную прозу, так и эссе. Его новая книга стала лауреатом одной из старейших литературных премий США, учрежденной в 1980 году.

Торжественная церемония вручения состоится позднее в этом году в Вашингтоне.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова