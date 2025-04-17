Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву с официальным визитом

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прилетел в Москву с официальным визитом, сообщает корреспондент РИА «Новости». Самолет главы государства приземлился в аэропорту «Внуково-2».

В рамках визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По информации пресс-службы Кремля, стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание торгово-экономической и гуманитарной повестке, а также ключевые темы международной политики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что лидеры обменяются мнениями по ситуации на Украине и на Ближнем Востоке.

Напомним, что недавно раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Доху, где встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамад Аль Тани, и обсудил возможности сотрудничества с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мансуром ибн Зайд аль-Нахайяном.

Матвей Гавриков