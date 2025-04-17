Сенаторы предложили дать льготы пасынкам и падчерицам участников СВО
Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий права пасынков и падчериц участников специальной военной операции (СВО) на льготное обучение в вузах.
В настоящее время действующее законодательство предусматривает выделение отдельной квоты для участников СВО и их родных детей. Однако правовой пробел не учитывает случаи, когда мать ребенка воспитывает его вместе с отчимом — участником СВО.
- Авторы инициативы подчеркивают, что ребенок, находящийся на содержании отчима-участника СВО и считающий его своим родным отцом, фактически не имеет другого отца. При этом такие дети не могут претендовать на льготы при поступлении в вузы, предусмотренные для родных детей участников СВО.
Напомним, что Минцифры выступило с инициативой ввести дополнительные меры господдержки для военных корреспондентов. В частности, предлагается ввести звание «ветеран военной журналистики», которое даст им и членам их семей право на соцподдержку.
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