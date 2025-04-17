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ЦБ РФ планирует создать базу дропперов для борьбы с теневым бизнесом

12:48, 17.04.2025
ЦБ РФ планирует создать базу дропперов для борьбы с теневым бизнесом
Фото: Дарья Пинегина

ЦБ намерен создать базу дропперов, используемых для финансирования теневого бизнеса, включая незаконную покупку криптовалюты и онлайн-казино. Об этом сообщает РИА «Новости».

  • Доступ к базе планируется предоставить правоохранительным органам и кредитным организациям. ЦБ также предложит дать банкам право отказывать в открытии счетов дропперам и проработает возможность ограничения их доступа к дистанционному обслуживанию. Эти меры направлены на усиление борьбы с финансовыми махинациями.

Напомним, что недавно сотрудники полиции Казани задержали дроп-курьера, подозреваемого в мошенничестве. По данным следствия, злоумышленники позвонили 73-летней женщине и, представляясь сотрудниками банка, убедили ее передать крупную сумму денег под предлогом избежания уголовной ответственности за якобы оформленные кредиты.

Матвей Гавриков

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