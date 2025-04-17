ЦБ РФ планирует создать базу дропперов для борьбы с теневым бизнесом
ЦБ намерен создать базу дропперов, используемых для финансирования теневого бизнеса, включая незаконную покупку криптовалюты и онлайн-казино. Об этом сообщает РИА «Новости».
- Доступ к базе планируется предоставить правоохранительным органам и кредитным организациям. ЦБ также предложит дать банкам право отказывать в открытии счетов дропперам и проработает возможность ограничения их доступа к дистанционному обслуживанию. Эти меры направлены на усиление борьбы с финансовыми махинациями.
Напомним, что недавно сотрудники полиции Казани задержали дроп-курьера, подозреваемого в мошенничестве. По данным следствия, злоумышленники позвонили 73-летней женщине и, представляясь сотрудниками банка, убедили ее передать крупную сумму денег под предлогом избежания уголовной ответственности за якобы оформленные кредиты.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.