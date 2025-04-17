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Сегодня в Татарстане переменная облачность и до +21 градуса

07:00, 17.04.2025

Существенных осадков не ожидается

Сегодня в Татарстане переменная облачность и до +21 градуса
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +4 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +16 до +21 градуса, в Казани — от +18 до +20 градусов.

Галия Гарифуллина

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