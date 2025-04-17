В ПФО стоимость пасхального набора оказалась самой низкой в России

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Центр стратегических разработок (ЦСР) провел исследование стоимости пасхального набора продуктов в российских регионах. По результатам исследования, Приволжский федеральный округ (ПФО) стал лидером по минимальной стоимости набора из кулича, яиц и творожной пасхи — в среднем 428 рублей.

В топ-5 регионов с самыми доступными ценами вошли четыре области ПФО: Мордовия (397,28 рубля), Пензенская область (402,43 рубля), Чувашия (409,29 рубля) и Нижегородская область (414,57 рубля). При этом Мордовия единственная в стране предложила набор дешевле 400 рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Для сравнения, в Дальневосточном федеральном округе аналогичный набор стоит в среднем 646 рублей, а в Чукотском автономном округе — 847 рублей.

Средняя стоимость пасхального набора по России в 2025 году составила 495 рублей, увеличившись на 11,7% по сравнению с прошлым годом. В ПФО рост цен оказался ниже общероссийского показателя.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 апреля, по окончании ночного богослужения в соборе Казанской иконы Божией Матери, будет организована специальная подача общественного транспорта для удобства горожан.

Матвей Гавриков