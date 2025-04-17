Хуснуллин: KazanForum укрепляет партнерство России с мусульманским миром

Оргкомитет «Россия — Исламский мир: KazanForum» определил даты проведения и тему пленарного заседания форума

Участие в международном экономическом форум «Россия — исламский мир: KazanForum» подтвердили представители 74 стран и 61 региона РФ, но впереди еще месяц масштабной кампании по приглашению гостей. Об этом сегодня сообщил Рустам Минниханов, выступая на заседании оргкомитета форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», который состоялся в Москве. Тут принято решение о том, что форум пройдет с 13 до 18 мая, а основные дни — 15–16 мая.

— «Россия — исламский мир: KazanForum» в третий раз по решению главы государства Владимира Путина будет проводиться на федеральном уровне, — напомнил вице-премьер РФ и председатель оргкомитета Марат Хуснуллин. — Форум призван сыграть ключевую роль в расширении и укреплении стратегического партнерства между Российской Федерацией и мусульманским миром.

Пленарное заседание международного саммита будет посвящено внедрению цифровых инструментов в построении связей с мусульманским миром. «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества» — так сформулировали тему заседания.

Деловая программа форума включает более 130 мероприятий по вопросам международного сотрудничества, исламские финансы и инвестиции, культура, индустрия халяль, спорт, туризм, женский взгляд и другие.

В ходе форума пройдет заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» на тему «Опыт России и стран исламского мира в сфере молодежной политики: общие вызовы и совместные действия».

В прошлом году на форум приехало свыше 20 тысяч делегатов. Казань посетили делегации из Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Туркменистана, Узбекистана.

Луиза Игнатьева