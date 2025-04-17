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Российские ПВО сбили за ночь 71 украинский дрон

08:40, 17.04.2025
Российские ПВО сбили за ночь 71 украинский дрон
Фото: Реальное время

Минобороны России сообщило об уничтожении 71 беспилотного летательного аппарата Украины за минувшую ночь. Больше всего дронов было сбито над Курской областью — 49 единиц.

Также были перехвачены семь БПЛА над Орловской областью, столько же над Рязанской. В Брянской области уничтожили четыре дрона, во Владимирской — три, в Тульской — один беспилотник.

Российские ПВО за прошедшую неделю уничтожили 1200 БПЛА Вооруженных сил Украины.

В ведомстве отметили эффективную работу системы противовоздушной обороны, которая смогла отразить массированную атаку украинских беспилотников на несколько регионов страны.

Матвей Гавриков

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