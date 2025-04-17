Самолет United Airlines совершил аварийную посадку из-за кролика в турбине
- Самолет американской авиакомпании United Airlines был вынужден вернуться в аэропорт и совершить аварийную посадку после того, как в турбину попал кролик, вызвав возгорание двигателя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал ABC.
Пассажир рейса Скотт Вульф описал инцидент:
— Несколько мгновений из двигателя вырывались языки огня, а за ними — огромный огненный шар. —
Информации о пострадавших не поступало.
Матвей Гавриков
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