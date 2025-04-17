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Самолет United Airlines совершил аварийную посадку из-за кролика в турбине

11:12, 17.04.2025
Самолет United Airlines совершил аварийную посадку из-за кролика в турбине
Фото: Реальное время
  • Самолет американской авиакомпании United Airlines был вынужден вернуться в аэропорт и совершить аварийную посадку после того, как в турбину попал кролик, вызвав возгорание двигателя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал ABC.

Пассажир рейса Скотт Вульф описал инцидент:

— Несколько мгновений из двигателя вырывались языки огня, а за ними — огромный огненный шар. —

Информации о пострадавших не поступало.

Матвей Гавриков

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