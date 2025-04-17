Депутаты: медики должны отработать год в госучреждениях перед переходом в частные клиники

Фото: Динар Фатыхов

Главы думских комитетов по соцполитике и охране здоровья Ярослав Нилов и Сергей Леонов (оба — ЛДПР) разработали законопроект, обязывающий врачей, получивших образование за счет бюджета, отработать не менее года в государственной или муниципальной системе здравоохранения перед возможным трудоустройством в частные клиники.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Медицинская организация, не входящая в государственную или муниципальную систему здравоохранения, а также индивидуальный предприниматель вправе заключать трудовой договор с лицом, получившим высшее медицинское образование за счет бюджетных средств, только при условии наличия у такого лица общего трудового стажа не менее 1 года в государственной/муниципальной системе здравоохранения, — говорится в документе.

Реальное время / realnoevremya.ru

По мнению авторов инициативы, это поможет решить проблему нехватки медицинских кадров в регионах, особенно в сельской местности.

— Миграция в крупные города для работы в частном секторе выглядит привлекательным решением для молодого выпускника. Однако нам нужно прийти к равномерному распределению молодых специалистов, — отметил Сергей Леонов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В пояснительной записке подчеркивается, что за этот год молодые специалисты получат необходимый практический опыт и профессиональные навыки. Это также будет способствовать реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Законопроект направлен в правительство на заключение. В случае принятия, нововведение затронет всех выпускников медицинских вузов, прошедших обучение за счет бюджетных средств федерального, регионального или местного уровней.

Напомним, что недавно Минздрав Татарстана анонсировал мобильное приложение, предназначенное для отслеживания состояния здоровья и взаимодействия с государственными медицинскими учреждениями. С помощью приложения пользователи смогут записываться на прием к врачу, следить за прохождением диагностики и лечения, а также получать другие важные услуги.

Матвей Гавриков