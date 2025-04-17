Генерала Шамарина приговорили к 7 годам колонии за взятки на 36 млн рублей
Московский гарнизонный военный суд приговорил начальника главного управления связи ВС России генерала Вадима Шамарина к 7 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
Судья Антон Галкин огласил решение по делу о получении взяток на сумму 36 миллионов рублей от завода «Телта». Шамарин занимал должность заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России.
- Дело бывшего заместителя начальника Главного управления связи Минобороны генерал-майора Александра Высокова и главного бухгалтера «Телты» Елены Гришиной выделено в отдельное производство. Они находятся под стражей. После показаний Шамарина был арестован бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин, который, по словам экс-замначальника Генштаба, выступал посредником и получил 10 миллионов рублей из взятки.
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