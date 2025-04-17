Казанский пороховой — главный поставщик боеприпасов в годы войны

Как уникальные разработки химиков завода помогли создать снаряды для «Катюш» и приблизить Победу

Фото: Реальное время

Татарстан в годы Великой Отечественной войны превратился в один из важнейших военно-промышленных арсеналов страны, обеспечивая армию вооружением, снаряжением и продовольствием. Промышленность перестроили на выпуск оборонной продукции, в регион эвакуировали более 70 заводов и фабрик. ТАССР дала фронту свыше 600 видов продукции — боевые самолеты, десантные суда, бронекатера и бронепоезда, средства связи, оружие, реактивные снаряды и многое другое. В рамках 80-летия Победы «Реальное время» запустило спецпроект о роли промышленного комплекса республики в 1940-е годы, первый рассказ был о работе КАЗ им. Горбунова. Продолжает цикл Казанский пороховой завод, снабжавший снарядами знаменитые «Катюши».

«Казань жила по режиму военного времени»

Узнав о начале войны, на Казанском пороховом заводе провели срочное собрание — предприятие без отлагательств перевели на военный лад. Развернули мобилизационный план, по которому быстро подготовили и сдали армии часть автомобилей и лошадей. Ввели две смены по 12 часов для всех категорий работников, персональную бронь инженерно-техническому персоналу и квалифицированным специалистам.

— Казанский пороховой завод оказался единственным бесперебойным поставщиком пороха в стране. Другие эвакуировались или были в эпицентре боевых действий. Наш завод открыли еще по указу Екатерины II в очень удобном месте, не прогадали. Мы и в Отечественную войну 1812 года снабжали порохом, и в Первую мировую, и во Вторую. В 1940-е, несмотря на то, что здесь военных действий не было, Казань жила по режиму военного времени, особенно Кировский район. На первом собрании как раз решали вопросы о мобилизации, что нужно новых сотрудников набрать взамен ушедших на фронт, — рассказывает Гузалия Залялова, заведующая музеем предприятия.

Казанский пороховой завод оказался единственным бесперебойным поставщиком пороха в стране, рассказала заведующая музеем Гузалия Залялова. Реальное время / realnoevremya.ru

Несмотря на бронь, на фронт ушли добровольцами 2000 сотрудников завода. Для набора новых предприятию нужно было ускорить образовательный процесс. При заводе работало реальное училище №21, которое стало выпускать токарей за 3 месяца, то есть в очень короткие сроки. С ближайших районов республики приезжали подростки, вернулись на производство вчерашние пенсионеры — бывшие заводчане.

Завод выполнил мобилизационный план 1941 года, отгрузив 20 030 тонн пороха. При этом вся тяжесть труда на производстве пороха легла на плечи женщин, стариков и детей. Уровень жизни в стране резко упал, многие голодали. Для рабочих завода норма хлеба составляла 750 граммов, для служащих — 600 граммов, иждивенцам — 400. Обеспечивать питанием помогало подсобное хозяйство. Совхозы полностью обеспечивали продовольствием заводскую столовую, детсады и дома-интернаты.

— В заводской столовой питались относительно неплохо. Здесь варили картошку, зеленые щи из крапивы. Потом, как ветераны вспоминают, начала поступать американская селедка, от союзников. Как-то привезли масло из Америки, и многие жаловались, что оно безвкусное. Оказалось, это смазка для машин, а люди просто не знали, — описывает непростые времена руководитель музея.

Вся тяжесть труда на производстве пороха легла на плечи женщин, стариков и детей. Реальное время / realnoevremya.ru

Опоздания приравнивали к дезертирству

Смена на заводе начиналась в 7.00, но работники приходили сильно заранее. Если прийти за 15 минут до начала трудового дня — это считалось опозданием, потому нужно было пройти не только проходную, но еще дойти до рабочего места, переодеться в спецодежду. Территория предприятия даже сегодня одна из самых больших — 13 км, а в годы войны была еще больше. Опоздавших сотрудников тогда арестовывали, поскольку опоздание в военные годы приравнивали к дезертирству. «Женщина, у которой муж был убит на фронте, опоздала на работу. Ее арестовали, а детей отправили в детдом. Сегодня такое даже представить трудно, но в годы войны это происходило. В руководстве предприятий и страны понимали, что без таких жестких мер не добиться бесперебойного выпуска продукции», — поясняет Гузалия Залялова.

При этом работали на пороховом не только по 12 часов в сутки — один раз в неделю была обязательная смена в 18 часов. Сотрудник с ночной смены не мог уйти, пока ему на замену не приходил сменщик, рабочий процесс нельзя было останавливать. Поэтому те, кому выпало работать самую продолжительную смену, по ее окончании даже оставались спать на заводе, боясь не успеть на следующий день.

— Не все жили рядом с заводом. В городе были перебои с электричеством сплошь и рядом. Некоторые заводчане из центра города, с улицы Баумана, шли пешком на работу, потому что троллейбусы не ездили — электричества не было. На заводе спали где придется, стелили телогрейки на складах и ложились, никаких условий не было. В начале войны у нас, конечно, началось строительство деревянных бараков для временного размещения мобилизованных, но места там хватало не всем.

Несмотря на бронь, на фронт ушли добровольцами 2000 сотрудников завода. Реальное время / realnoevremya.ru

В годы войны при заводе работал самый крупный детский лагерь «Молодая гвардия», который за лето мог принять до 7000 детей. Работал и свой заводской детский дом, заведующая которого Александра Евдокимова стала символом милосердия того времени. Учреждение называли еще и Домом малютки. По своим функциям это был детский сад с круглосуточным пребыванием. Трудившиеся на заводе родители могли оставить здесь детей на время длинных смен и быть спокойны, что малыши будут под присмотром и накормлены. Здесь же воспитывали детей, чьи родители погибли.

«Орудие Победы» от Казанского порохового

В преддверии войны было создано Особое техническое бюро НКВД, которое 2 ноября 1941 года перевели на завод №40 (так Казанский пороховой переименовали в 1927 году, — прим. авт.). Бюро стали называть ОТБ-40, в его составе работали эрудированные и опытные специалисты-пороходелы, репрессированные по обвинению во «вредительстве» и осужденные на длительные сроки заключения. Перед ними поставили задачу разработать и освоить пороха к реактивным снарядам для секретной установки «Катюша».

— Четыре года войны друг за другом сменялось руководство завода. Почему, нам неизвестно. Но даже сегодня гендиректор нашего завода несет уголовную ответственность за несвоевременную сдачу гособоронзаказа, а тогда могли за меньшую провинность снять с должности. Когда на территорию завода перевели ОТБ-40, грубо говоря, из московской Бутырки в Казань привезли врагов народа, ученых в области химии. Среди них был и бывший заводчанин Владимир Шнегас, — отмечает заведующая музеем.

«Четыре года войны друг за другом сменялось руководство завода. Почему, нам неизвестно». Реальное время / realnoevremya.ru

Именно ему выпало восстанавливать Казанский пороховой завод в 1917 году после взрыва и страшного пожара, бушевавшего 10 дней и едва не спалившего весь город. Несмотря на дворянские корни и нерусскую фамилию, Шнегас стал первым советским директором предприятия. Новая власть с опасением отнеслась к нему, но поскольку специалист обладал химическими знаниями лучше всех, ему поручили руководить заводом. В дальнейшем, правда, к нему приставили директора Жарко, и какое-то время на заводе царило двоевластие.

В военные годы в ОТБ-40 под руководством Шнегаса занялись разработкой высокоэффективных технологий производства пироксилинового пороха, сокращая расходы серной кислоты. Заряды для реактивной артиллерии были отработаны, их изготавливали из нитроглицеринового пороха. Но Казанский завод специализировался на выпуске пироксилинового, который по своим свойствам и форме тогда был непригоден для залпового огня. Химики бюро разработали новые марки пироксилиновых порохов для реактивных снарядов М-8 и М-13. Работа над новым составом порохов к БМ-13 — боевой машине, прозванной в народе «Катюшей», велась до конца 1943 года. Сегодня в заводском музее хранят макет снаряда для боевой машины. Эта работа стала важным открытием и позволила обеспечить фронт необходимыми реактивными боеприпасами. Всего за годы войны ОТБ-40 разработало и создало множество марок порохов и конструкций зарядов для оснащения армии и флота, отмечают в музее.

Работа над новым составом порохов к БМ-13 велась до конца 1943 года. Сегодня в заводском музее хранят макет снаряда «Катюши». Реальное время / realnoevremya.ru

— С точки зрения экономии пироксилиновые пороха были дешевле, лучше в использовании и легче. А чем знаменита «Катюша»? Она одновременно сбрасывает несколько снарядов. Раньше невозможно было без урона для направляющих рельсов использовать снаряды на основе пироксилина, но ученым удалось избежать потерь и добиться успеха. С 1942 года до окончания войны эти снаряды делали у нас для установок БМ-13, не имеющих аналогов в зарубежном вооружении. «Сталинские органы», «орудие Победы» — как только не назвали их тогда. Это был нонсенс того времени и некоторое время наше предприятие было единственным по производству снарядов для «Катюш».

Кроме экономической выгоды уменьшение в 3 раза расходов серной кислоты при производстве пороха в Казани играло важную роль с точки зрения экологии. В военные годы химики бюро усовершенствовали и другие производственные процессы, такие как сушка, провялка продукции. За счет этого уменьшалось время изготовления пороха. Ведь казанское предприятие и сегодня сохраняет свою уникальность как единственный пороховой завод с полным циклом производства. Порох изготавливают, казалось бы, из самого невинного материала — хлопка. Его подвергают химической обработке, получая нитроцеллюлозу, из которой выпускают различные марки порохов. Чтобы изделие сдетонировало, его собирают из разных частей. Модернизацию всего этого процесса и провели в годы войны.

За самоотверженный труд на благо Родины все, кто входил в ОТБ-40, были оправданы еще при жизни и до окончания войны. Исключением стал только Владимир Шнегас, погибший в 1943 году от остановки сердца на рабочем месте.

Порох изготавливают, казалось бы, из самого невинного материала — хлопка. Его подвергают химической обработке, получая нитроцеллюлозу, из которой выпускают различные марки порохов. Реальное время / realnoevremya.ru

В их честь назвали улицы Казани

Героический подвиг работники завода проявляли и на фронте во имя Победы. Около двух тысяч заводчан и членов их семей защищали Москву, воевали под Сталинградом, участвовали в обороне Ленинграда в условиях блокады, в решающих боях 1943 года на Курской дуге, сражались в партизанских отрядах. Особая гордость завода — 8 Героев Советского Союза (Борис Кузнецов, Борис Шульгин, Владимир Иовлев, Михаил Нехаев, Николай Соболев, Николай Столяров, Петр Гаврилов, Григорий Павлов).

Сегодня их именами названы улицы Казани, самый именитый среди них — Гаврилов Петр Михайлович, последний защитник Брестской крепости. Он также начинал свой трудовой путь на Казанском пороховом. В 2023 году Гузалия Залялова привезла из Бреста кирпич из подлинной кладки Восточного форта 1869 года и оплавленную часть кирпича.

— По легенде, на столе у Гитлера нашли такой же — пули в нем расплавились. Немецкая армия хотела взять Брестскую крепость до 12 часов дня, отводила на это 8 часов, но этого не произошло. Дважды Гитлеру рапортовали о взятии крепости, и дважды ошибочно. Когда командующий понял, что вторую оплошность ему не простят, он сбросил на форпост двухтонную супербомбу, в итоге расплавился даже кирпич. Но и после этого немецкие солдаты боялись зайти в казематы, выкуривали наших огнеметами. Осталась знаменитая надпись: «Умрем, но крепость не сдадим», этот кирпич стал символом стойкости наших солдат. Знал ли Гитлер, когда брал трофей, что он станет символом его поражения?

Из Бреста в музей привезли кирпич из подлинной кладки Восточного форта 1869 года и оплавленную часть кирпича. По легенде у Гитлера на столе нашли такой же. Реальное время / realnoevremya.ru

К своему званию Героя Советского союза Гаврилов пришел тернистым путем после немецких концлагерей и лагерей НКВД, только в 1957 году. Даже после того, как его оправдали, защитника крепости еще долго причисляли к врагам народа. Его восстановили в звании, но не в партии, до 1946 года он служил в Якутии.

Почему на пороховом ценят трудовые династии

В музее хранят подлинные экспонаты военных лет, к примеру солдатские письма. Завод сохранял связь с ушедшими на фронт работниками. Эту переписку вел Борис Орешников, главный редактор заводской газеты «Сталинец», ответы бойцов он печатал в новых выпусках.

Примечателен и заводской альбом 1943 года как пример агитационной работы. Кроме знаменитых изречений Сталина здесь представлены лучшие работники завода — Гуськовы, Масловы, Тарасовы. Почему на пороховом так ценили этих сотрудников?

К своему званию Героя Советского союза Петр Гаврилов пришел тернистым путем только в 1957 году. Реальное время / realnoevremya.ru

— Потому что на завод, особенно в советское время, было очень сложно поступить. Это сегодня цифровизация нам помогает ускорить проверку соискателя, а тогда она от 3 месяцев занимала. Конечно, за это время желающие к нам трудоустроиться могли найти другую работу. Поэтому на заводе ценили труд людей, работавших здесь целыми поколениями. Зачастую это передовики производства. Снимки с этими заводчанами, снятыми за работой в 1943 году, кстати, еще нигде не публиковали.

Всего на предприятии сегодня более 160 трудовых династий. Самая большая — Ухаткиных — Хисамутдиновых — насчитывает 1190 лет, ее первый представитель пришел на завод во время Крымской войны в 1854 году, а остальные трудились во время всех последующих. Сегодня у этой династии 16 тружеников тыла, благодаря ей Казанский пороховой — единственное предприятие в республике с такой продолжительной трудовой историей своих работников.

Совместный семейный труд — это не особые привилегии, а большая ответственность. Представители трудовых династий понимали, что не могут работать, спустив рукава и бросив тень на свой род.

В заводском альбоме 1943 года представлены лучшие работники завода — Гуськовы, Масловы, Тарасовы. Реальное время / realnoevremya.ru

— Эвакуированные в годы войны специалисты начали приезжать к нам на 10-й день войны. С Украины, из Донбасса было очень много людей. У нас была Лида Господенко — девушка, у которой шестеро братьев служили на фронте. Она сдавала по 6 норм за день по количеству своих братьев. Были передовики, выполнявшие план на 150% в месяц, или двухсотники. Это был действительно героический труд! — отмечает Гузалия Залялова.

При заводском Дворце культуры работал госпиталь, куда привозили раненых с фронта. После 12 часов тяжелого труда заводчане навещали бойцов и работали санитарками. Воспитанники детсадов, младшие школьники приходили читать стихи, петь песни, помогали солдатам писать письма. Пока дети развлекали больных, воспитательницы, нянечки стирали бинты. Сегодня в музее можно увидеть и самодельные подарки, которые казанцы дарили раненным. Работа в помощь фронту шла и на дому — специальная артель вязала носки солдатам, шила дополнительные картуза для заводских изделий.

Бережно хранят и мемориальные вещи заводчан. Особая гордость — шинель и фуражка героя Советского Союза Бориса Шульгина, переданная семьей после гибели солдата. Здесь же планшет, обмундирование и фронтовые письма командира 241-й авиационной бригады Федорова.

Бережно хранят и мемориальные вещи заводчан. Особая гордость — шинель и фуражка героя Советского Союза Бориса Шульгина, переданная семьей после его гибели. Реальное время / realnoevremya.ru

Особую роль в военные годы на Казанском пороховом сыграли женщины, поскольку именно на их плечи легла основная нагрузка. Впервые в истории завода начальником зарядного производства стала Ираида Громова, до нее и после оборонными цехами женщины не руководили. На музейном стенде есть снимок от 9 мая 1945 года, на котором представлены и другие работницы, которым доверили ключевые посты, а также сотрудницы 5-го цеха, где занимались самым тяжелым физическим трудом — непосредственно производством пороха.

— Работавшие здесь женщины даже вилами пироксилин поднимали, мешками таскали, им было очень тяжело. Впервые в годы войны некоторые операции в 5-м цехе производили именно женщины, хотя ранее они никогда не работали на таком производстве — только мужчины.

В послевоенные годы на предприятии в дополнение к военной начали выпускать и гражданскую продукцию — ткани, линолеум, искусственную кожу, пластиковые игрушки, фейерверки. В 1990-е годы здесь даже эклеры, торты и хлеб пекли, выращивали вешенки.

Особую роль в военные годы на Казанском пороховом сыграли женщины, поскольку именно на их плечи легла основная нагрузка. Реальное время / realnoevremya.ru

В общей сложности за годы Великой Отечественной завод выпустил 102 997 тонн порохов. Зарядный цех отправил фронту 11,467 млн штук зарядов к 82 мм минометам, 11, 341 млн штук — к 120 мм минометам. Практически за один год (1942), пока завод изготовлял заряды для «Катюш», было сдано 1,016 млн штук зарядов к реактивным системам М-8 и М-13. Кроме того, на фронт отправили 4,14 млн штук зарядов к противотанковым системам, 3,298 млн — к зенитным системам, 5,817 млн — к гаубицам, 96,876 млн — к самолетным системам, 0,676 млн штук — для морской артиллерии. Стрелковые части получили для винтовок 4,28 млрд штук выстрелов.

За доблестный и самоотверженный труд в военные годы звание «Труженик тыла» получили 5448 заводчан, а само предприятие в 1985 году наградили орденом Отечественной войны I степени.

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