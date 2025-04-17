В АТОР сообщили о нехватке гостиниц для иностранцев на майские праздники

Фото: Мария Зверева

Иностранным туристам не хватило мест в российских гостиницах на майские праздники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ассоциацию туроператоров России (АТОР). Причиной стала активная бронь номеров со стороны россиян.

По данным АТОР, майские праздники становятся популярным периодом для въездного туризма.

Для туристов из стран Азии и Ближнего Востока этот период означает начало сезона, а не просто короткий отдых. Гости из Белоруссии и других постсоветских стран часто выбирают Россию из-за длинных выходных и возможности посетить репетицию парада Победы, а также мероприятия 9 мая.

Согласно недавнему исследованию сервиса «Работа.ру», проведенному совместно с «СберАвто» и «Ситидрайв», Казань стала одним из самых востребованных городов для путешествий на майские праздники.

Матвей Гавриков