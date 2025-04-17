В АТОР сообщили о нехватке гостиниц для иностранцев на майские праздники
Иностранным туристам не хватило мест в российских гостиницах на майские праздники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ассоциацию туроператоров России (АТОР). Причиной стала активная бронь номеров со стороны россиян.
- По данным АТОР, майские праздники становятся популярным периодом для въездного туризма.
Для туристов из стран Азии и Ближнего Востока этот период означает начало сезона, а не просто короткий отдых. Гости из Белоруссии и других постсоветских стран часто выбирают Россию из-за длинных выходных и возможности посетить репетицию парада Победы, а также мероприятия 9 мая.
Согласно недавнему исследованию сервиса «Работа.ру», проведенному совместно с «СберАвто» и «Ситидрайв», Казань стала одним из самых востребованных городов для путешествий на майские праздники.
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