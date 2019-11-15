В Татарстане возбудили уголовное дело после никаха «ненастоящего» имама и 14-летней девочки

Фото: кадр видео ТНВ

В РТ возбудили уголовное дело против 29-летнего Расула Салихова, который вступил в брак с 14-летней девочкой. Пара прочитала в мечети никах с согласия родителей несовершеннолетней, поэтому матери девочки тоже грозит уголовное наказание. Информацию «РВ» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Скандал произошел в селе Лашманка, что в Черемшанском районе. Свадьба девочки-подростка и 28-летнего мужчины состоялась в апреле этого года. После этого сельчане, до того называвшие Салиха «народным имамом» за каноническую религиозность, начали считать его педофилом и насильником, рассказал на своей странице блогер Расул Тавдиряков.

Ранним браком заинтересовались в правоохранительных органах. От девушки просят написать заявление, чего она делать отказывается. Кроме того, уголовное дело возбудили и против матери за то, что она позволяла дочери встречаться со взрослым мужчиной. Та же уверяет, что обряд провели «для удобства», чтобы молодые могли встречаться.

В ДУМ РТ уже заявили, что Салихов не является имамом, а значит прочитанный никах не является действительным. Религиозный брак осудили, так как они порочат авторитет ислама в глазах общественности. Скандал обсудили на ток-шоу «Таяну Ноктасы» в эфире телеканала ТНВ.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как татары относились к межконфессиональным бракам в прошлом веке.

