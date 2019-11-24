“Пусть сначала докажут, что на видео мой сын”. Мамаша из Челнов уверена, что ей все сойдет с рук

Фото: кадр видео из соцсети

Многодетная мать из Набережных Челнов уверена, что ее не смогут привлечь к уголовной ответственности. Женщина отказалась давать показания следователям, заявив, что на видео не ее ребенок, хотя в интервью журналистам гордо признает обратное.

“Пусть сначала докажут, что на видео мой сын. В объяснении следователям я сослалась на статью 51 Конституции РФ: я не обязана свидетельствовать против себя или своих родственников. Сказала только, что на видео не мой сын, и все. А в интервью журналистам я открыто признаю — да, это мой ребенок и я горжусь, что он умеет водить машину. Но эти интервью, что называется, к делу не пришьешь”. — передает слова скандальной матери “Вечерняя Казань”.

Напомним, что ранее женщину вызвали на допрос в рамках расследования сразу двух уголовных дел, возбужденных после публикации видеозаписи, где ребенок ведет автомобиль. В доме Алтынбаевой прошел обыск, изъята детская одежда и техника.