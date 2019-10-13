Член Академии наук Татарстана предложил создать в Чистополе Музей доктора Живаго и позвать Тарантино

В Чистополе, в доме потомственного земского врача Дмитрия Дмитриевича Авдеева, ставшего прототипом персонажа романа Бориса Пастернака, предложили создать Музей доктора Живаго. Инициативу высказал Академик-секретарь Академии наук РТ, известный как главных хранитель культурного наследия города, Наиль Валеев.

Доподлинно известно, что с 1942 по 1943 год Борис Пастернак прожил в эвакуации в Чистополе, оставив после себя хорошую славу, финансово помогая многим менее удачливым представителям интеллигенции, в том числе дочери Марины Цветаевой — Ариадне Эфрон. С 1990 года в доме, где он жил, был создан мемориальный центр, носящий имя русского классика.

— Думается, «Музей романа «Доктор Живаго» будет совершенно уникальным местом, его с интересом посетят гости города, а также поклонники таланта поэта. Надо информировать о Чистополе, о замечательном мемориальном музее Пастернака и о памятнике, установленном в парке напротив музея в 2015 году всех знатоков и любителей пастернаковского творчества. Например, Тарантино, у которого Пастернак — любимый поэт, он бывал на его могиле в Переделкино. Думается, он с удовольствием приедет. Американцы в восторге от трехсерийного фильма, поставленного по роману, им будет интересно посетить наш город, — предположил академик в беседе с «Реальным временем».