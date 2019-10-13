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Член Академии наук Татарстана предложил создать в Чистополе Музей доктора Живаго и позвать Тарантино

08:16, 13.10.2019 2
Член Академии наук Татарстана предложил создать в Чистополе Музей доктора Живаго и позвать Тарантино
Фото: Фото kartarf.ru

В Чистополе, в доме потомственного земского врача Дмитрия Дмитриевича Авдеева, ставшего прототипом персонажа романа Бориса Пастернака, предложили создать Музей доктора Живаго. Инициативу высказал Академик-секретарь Академии наук РТ, известный как главных хранитель культурного наследия города, Наиль Валеев.

Доподлинно известно, что с 1942 по 1943 год Борис Пастернак прожил в эвакуации в Чистополе, оставив после себя хорошую славу, финансово помогая многим менее удачливым представителям интеллигенции, в том числе дочери Марины Цветаевой — Ариадне Эфрон. С 1990 года в доме, где он жил, был создан мемориальный центр, носящий имя русского классика.

— Думается, «Музей романа «Доктор Живаго» будет совершенно уникальным местом, его с интересом посетят гости города, а также поклонники таланта поэта. Надо информировать о Чистополе, о замечательном мемориальном музее Пастернака и о памятнике, установленном в парке напротив музея в 2015 году всех знатоков и любителей пастернаковского творчества. Например, Тарантино, у которого Пастернак — любимый поэт, он бывал на его могиле в Переделкино. Думается, он с удовольствием приедет. Американцы в восторге от трехсерийного фильма, поставленного по роману, им будет интересно посетить наш город, — предположил академик в беседе с «Реальным временем».

ОбществоКультураИстория Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 окт
    Хорошая идея.

    В Чистополе хорошо создать ещё Музей политических репрессий 1918 - 1985 гг. - в знаменитой Чистопольской тюрьме (работает с 1857 года).

    Особо богатым олигархам можно предложить переночевать в камере, где сидели Натан Щеранский, Анатолий Марченко и др.
    За 10 000 долларов.
    Тюремный обед - ещё 1 000 долларов.
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  • Анонимно 13 окт
    А что в истории Чистополя нет более достойных личностей,чем Пастернак,пусть и прятавшегося от невзгод войны в вашем городе,и герой его более чем спорного романа.Может быть тут ключевое слово-Тарантино
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