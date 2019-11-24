Автонеделя: «чушь» с медсправками, автомат рулит и футуристический броневичок от Tesla

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Новости авторынка



За девять месяцев 2019 года в России продано около 1,2 млн новых легковых автомобилей. Аналитики зафиксировали, что в стране растет количество продаж машин с автоматической коробкой передач. Текущее соотношение «автомата» и «механики» на рынке составляет 59% к 41%.

Другое исследование показало, что за январь — октябрь в России снизилась средняя цена полиса ОСАГО. Она опустилась на 5,3% до 5 400 рублей. Отмечается, что стоимость полисов автогражданки снижается десятый месяц подряд. Средняя премия упала на 3,58% до 5 378 рублей, а общая сумма начисленных премий сократилась на 4% до 179,83 млрд рублей.

«Транстехсервис» открыл в Казани мегамолл автомобилей с пробегом. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и глава ТТС Вячеслав Зубарев. На площади 7,6 гектара выстроены семь павильонов, где могут разместиться до 2 000 автомобилей.

Кроссовер KIA Telluride удостоился звания «Внедорожник 2020 года» по версии издания MotorTrend. По мнению жюри, в автомобиле удачно сочетаются показатели безопасности, дизайн и технические характеристики. Пока авто представлено только на американском рынке. Предполагается, что в России оно поступит в продажу в 2020 году.

«Транстехсервис» открыл в Казани мегамолл автомобилей с пробегом. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и глава ТТС Вячеслав Зубарев. Фото Рината Назметдинова

АвтоВАЗ показал интерьер новой LADA 4x4. Снимок был опубликован в паблике RCI News в социальной сети «ВКонтакте». Эксперты отметили на фото новый набор приборов и дизайн панели. Серийное производство обновленного авто начнется 27 ноября, в продажу они поступят в декабре.

Изменения в законодательстве

С 22 ноября в России должна была измениться процедура прохождения медосвидетельствования для водителей. Новый порядок требовал обязательного тестирования на алкоголь и наркотики, что повышает стоимость справок из психиатрических и наркодиспансеров в разы. Эта ситуация привела к очередям в ПНД, а в Казани произошел трагический случай — в очереди за справками скончался пожилой мужчина.

Нововведение раскритиковал президент РФ Владимир Путин, в Генпрокуратуре также заявили о его ошибочности. После этого Минздрав отложил введение нового порядка до июля 2020 года.

Власти Москвы решили простимулировать использование экологически чистого транспорта. Столичная мэрия освободила от уплаты транспортного налога владельцев электрокаров. Правда, эта норма будет действовать лишь до конца 2024 года.

С 22 ноября в России должна была измениться процедура прохождения медосвидетельствования для водителей. Фото Максима Платонова

Кроме того, предлагается разрешить электротранспорту выезжать на выделенные полосы — с соответствующей инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.

В следующем году на нескольких федеральных трассах может быть повышен скоростной режим. Его планируется увеличить до 130 км/ч. Пока депутаты Госдумы и «Автодор» обсуждают нюансы и сроки нововведения. Напомним, сейчас автомобилисты могут ехать с такой скоростью на двух платных участках: на трассе М-11 при обходе Вышнего Волочка и на М4 при обходе Усмани и Рогачевки.

А вот упрощенный порядок обжалования штрафов через интернет пока откладывается. Новый сервис должен был появиться еще в августе, но до сих пор так и не реализован. Для этого необходимо принять поправки в КоАП, которые не одобрило правительство.

Новинки автопрома

Илон Маск показал принципиально новую модель Tesla, которую некоторые, правда, уже хотели бы «развидеть». Он замахнулся на самый массовый рынок США и выпустил бронированный пикап Cybertruck. Футуристичный электрокар получил все преимущества Tesla: крупный сенсорный дисплей на панели, системы Autopilot и кругового обзора. Клиренс авто достигает 400 мм. Максимальная скорость машины оказалась невысокой — 177 км/ч, до 100 км/ч он разгоняется за 6,5 секунды. Цены на Cybertruck будут начинаться от $39,9 тысячи (около 2,5 млн рублей).

Вскоре после презентации Маска появилась информация, что General Motors также планирует выпустить пикап с электрической силовой установкой. Он выйдет под маркой Chevrolet осенью 2021 года.

Mercedes-Benz представил первый кроссовер Maybach. Фото wikipedia.org / Matti Blume

Toyota продемонстрировала RAV4 Prime, который называют самым быстрым в линейке. Гибридный кроссовер разгоняется с 0 до 97 км/ч за 5,8 секунды. Он оснащен бензиновым двигателем на 2,5 л и двумя электромоторами. Версия Prime отличается от обычного RAV4 дизайном.

Mercedes-Benz представил первый кроссовер Maybach. GLS 600 получил турбодвигатель V8 объемом 4 л. Его мощность составит 558 л.с. Кроссовер оснащен 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также автомобиль получит гибридную установку EQ Boost.

Компания Lotus впервые показала электрический гиперкар Evija в динамике. Еще недавно эта машина была самым мощным серийным автомобилем с двигателем 2 000 л.с., но теперь это почетное звание перешло к японскому Aspark Owl.

