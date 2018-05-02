Нугуманов Рафил Габтрафикович

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, общественный уполномоченный по реализации экономической амнистии в РТ

Родился в д. Салтыганово Кайбицкого района ТАССР. Окончил Казанский филиал МФЮЗО при Академии МВД СССР по специальности «юрист» (1981 г.).

Трудовая деятельность:

1978 — 1982 гг. — руководитель Управления уголовного розыска по делам несовершеннолетних отдела профилактической службы УУР МВД ТАССР.

1982 — 1985 гг. — начальник Агрызского РОВД.

1985 — 1989 гг. — начальник Альметьевского ГРОВД.

1989 — 1993 гг. — заместитель начальника Управления уголовного розыска, начальник Управления профилактической службы МВД ТАССР, начальник отдела профилактики и организационной работы в Управлении исполнения наказаний МВД ТАССР.

1993 — 2009 гг. — заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан — начальник милиции общественной безопасности.

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан, работающий на профессиональной постоянной основе.

сентября 2013 г. — общественный уполномоченный по реализации экономической амнистии в РТ.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.

Генераль-майор полиции.

Член Правительственной комиссии РТ по профилактике правонарушений, член коллегии Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку.

Заслуженный работник органов внутренних дел Российской Федерации.

Заслуженный юрист Республики Татарстан.

Награжден орденом Мужества (1997 г), медалями «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения» (2002 г.), «За отличие в охране общественного порядка» (2003 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».

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