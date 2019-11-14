Предпоследний шанс Вербова: исправит ли молодой тренер ошибки старта сезона?

«Зенит-Казань» будет биться за выход в Финал четырех Кубка России

Казанский волейбольный клуб в будущем году отмечает свое 20-летие, и этот сезон во многом особенный для команды. Однако именно на него пришлась большая перестройка в «Зенит-Казань». Пока что дела у подопечных Вербова идут неважно: в минувшие выходные клуб упустил первый трофей сезона, проиграв встречу за Суперкубок кемеровскому «Кузбассу», а в чемпионате Суперлиги казанцы занимают непривычно низкое для себя девятое место. Шанс хоть как-то исправиться у молодого тренера будет в ближайших матчах полуфинала Кубка России, который пройдет с 15 по 17 ноября в Новосибирске. В битве с местным «Локомотивом», нижневартовским «Самотлором» и сосновоборским «Динамо-ЛО» придется побороться всего за одну путевку в финальную часть. О том, почему старт сезона для «Зенита» не задался и на каком еще турнире у Вербова будет шанс все исправить, — в материале «Реального времени».

Нгапет по-прежнему не оправдывает ожидания, Михайлову пока тяжело

В чемпионате России «зенитовцы» к этому моменту сыграли четыре игры и две из них проиграли: дома «Факелу» (0:3) и в гостях «Кузбассу» (1:3). Еще в двух выездных матчах отдали сопернику только партию: победы над «Енисеем» и «Белогорьем» со счетом 3:1. Во всех этих встречах уже всплыли проблемы, которые предстоит решать тренерскому штабу Алексея Игоревича Вербова под зорким взглядом Владимира Романовича Алекно.

Главная проблема — это линия доигровщиков. Максим Михайлов пока испытывает предсказуемые проблемы с приемом, а его атака не так эффективна, как в диагонали. Да, по-прежнему сильна и эффективна подача Макса, а нынешняя позиция в доигровке позволяет красиво забивать пайпы. Но общее впечатление от игры экс-диагонального пока скомканное — он выглядит не так уверенно, как должен смотреться волейболист его уровня. Вербов уже говорил, что тут скорее вопрос психологии, так как Максим — очень ответственный человек, этакий спортивный «самоед», который много в себе копается и не может раскрепоститься тогда, когда это жизненно необходимо. На некоторые сеты тренерский штаб казанцев даже выпускает Андрея Сурмачевского, давая возможность Михайлову посмотреть на игру со стороны. А вот от Федора Воронкова пока что реальной помощи нет. Да, в общем-то, и шансов у него пока особых проявить себя не было, что угадывалось еще летом при уровне конкуренции и поставленных перед «Зенитом» задачах.

Цепкий в защите и разнообразный в атаке Нгапет в прошлом году совсем не феерил в финалах сезона

Отдельно стоит упомянуть Эрвина Нгапета. Когда француз только пришел в команду, он неминуемо был обречен на сравнения с Вильфредо Леоном. Но это совершенно разноплановые игроки, которые в первый сезон в новых командах не проявили себя должным образом. Кубинец с фантастическим прыжком и атакующей мощью пока так и не выиграл чего-то стоящего в итальянской «Перудже», а цепкий в защите и разнообразный в атаке Нгапет в прошлом году совсем не феерил в финалах сезона. Да, он стабильно держит прием, иногда может зажечь в атаке и классно отзащищаться, но той уверенности, которая исходит от него, когда он выступает в майке сборной Франции, в Казани пока не увидели.

И если первый год можно было списать на смену обстановки, привыкание, фактор сравнений с Леоном, то уже на старте своего второго сезона в столице Татарстана француз снова не впечатляет. Так, в игре Суперкубка не хватило именно его удачных атак — Нгапет набрал всего 7 очков в этом компоненте, хотя имел 21 возможность забить (процент реализации — 33%). Для топ-легионера это непозволительно низкие цифры.

Пока что не так уверенно, как прежде, выглядит и капитан команды Александр Бутько. Понятно, что в связи со сменой амплуа Михайлова именно связующему перестроиться тяжелее всего. Свои микро-дуэли Бутько пока проигрывает — тот же Игорь Кобзарь из «Кузбасса» выглядел на порядок сильнее в очном противостоянии. Не работает так надежно и первый темп — Самойленко и Вольвич в Кемерово реализовали лишь половину своих атак. А блок и вовсе проиграли вчистую: 5-12.

Ожидаемо высокий уровень на старте сезона показывает лишь болгарский новичок Цветан Соколов. Но пока и он не так супернадежен, как Михайлов в диагонали в свои лучшие сезоны. По сути, ЦеЦо (прозвище болгарина, — прим. ред.) играет так же, как и в предыдущих своих клубах — за двумя-тремя классными атаками идет небольшой провальчик, и далее по кругу. Но пока этого хватает, чтобы выглядеть вполне убедительно.

Игра с «Факелом» показала, что соперник может выиграть уверенно на чужой площадке и в отсутствие своего ключевого игрока

Вербов просит времени

С приходом Вербова в команду изменилось многое. Алексей Игоревич большой упор делает на позитивную атмосферу, он хочет, чтобы его подопечные в первую очередь получали кайф от игры. Именно в этом он видит ключ к достижению результата. Но пока что против организованных команд это не работает. Игра с «Факелом» показала, что соперник может выиграть уверенно на чужой площадке и в отсутствие своего ключевого игрока. Даже без Дмитрия Волкова новоуренгойцы выглядели как единый механизм и просто придерживались своего плана на игру, допуская минимум ошибок. Это позволило им выиграть в гостях сразу у двух «Зенитов» (казанского и питерского) со счетом 3:0.

— Я сказал ребятам, что лучше проиграть сейчас вот так, встать и идти заново, а уже в важных матчах проявить себя, — заявил Вербов после сенсационного домашнего поражения. — Нам даже полезен такой холодный душ, чтобы понять, что мы никакие не фавориты. Мы сейчас не тот «Зенит», которого все боятся. Мы хорошая боеспособная команда, которая может играть на равных с любым соперником и побеждать. После этой игры сделаем анализ ошибок и, думаю, в следующем матче предстанем совершенно другими. Знаете, как птица феникс. Наша задача — вновь воссиять. Я вижу, что у нас все будет хорошо. Я чувствую это. Дайте нам немножко времени. Никому не будет стыдно за команду «Зенит-Казань».



Вербову тогда верилось, но следующие игры подтвердили, что проблемы «Зенита» переходят из матча в матч. В Кемерово поддержать команду приехал Владимир Алекно лично, который довольно грозно смотрелся в бейсболке с логотипом казанского «Зенита». Алексею Игоревичу же оставалось после проигранного матча только крепко пожать руку нынешнему тренеру «Кузбасса» румыну Георге Крецу, поблагодарить его за игру и грустно улыбаться.

Предпоследний шанс

Из-за олимпийского сезона чемпионат России у мужчин получится укороченным — завершится он уже в начале апреля. Но кубковых матчей это не коснулось — соревнование проходит в привычном формате: два раунда предварительного этапа в сентябре — октябре, полуфинал в ноябре и Финал четырех в конце декабря.

На полуфинальном этапе, который пройдет с 15 по 17 ноября в Белгороде, Новом Уренгое и Новосибирске, будут разыграны три путевки в финальную часть. Пока что известен лишь один участник — это московское «Динамо», которое и примет Финал четырех во дворце спорта на Лавочкина. На правах хозяина команда Константина Брянского освобождена от полуфинальных игр. Остальные 12 команд разбиты на три группы по четыре в каждой.

«Локо», пожалуй, самая возрастная команда из тех, что претендуют в этом сезоне на что-то серьезное. Фото lokovolley.com

«Зенит-Казань» отправился в Новосибирск. В пятницу Вербов и компания сыграют против нижневартовского «Самотлора», а в субботу — с «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Оба этих матча начнутся в 12.30 по московскому времени, но понятно, что ключевой станет воскресная встреча против хозяев, новосибирского «Локомотива». Подопечные болгарина Пламена Константинова здорово начали сезон и пока что идут на втором месте в чемпионате России с пятью победами в пяти встречах.

«Локо», пожалуй, самая возрастная команда из тех, что претендуют в этом сезоне на что-то серьезное. Летом здесь не очень сильно перетряхнули состав: в доигровке остались Алексей Родичев, Сергей Савин и серб Марко Ивович, пасовать опытному поляку Фабиану Джизге помогает молодой талантливый воспитанник Константин Абаев, в диагонали к Константину Бакуну добавился опытнейший Павел Круглов, либеро — Артем Ермаков и Роман Мартынюк. Ключевые изменения коснулись только линии блокирующих, но и здесь они вынужденные. Так, на сентябрьском чемпионате Европы травму получил один из лидеров клуба Ильяс Куркаев. После операции он пропустит несколько месяцев и точно не сыграет в этом календарном году. Таким образом, шанс проявить себя получили Дмитрий Щербинин, пришедший летом из «Динамо», а также Александр Ткачев, который ранее в Новосибирске утвердился в роли запасного игрока. Настоящим открытием на старте сезона стала игра молодого Дмитрия Лызика — игрока системы клуба. По манере он чем-то даже напоминает Куркаева, поэтому отсутствие Ильяса может остаться незамеченным на этом этапе.

Помимо своих чисто игровых проблем и силы соперника «Зенит» столкнется с таким важным фактором, как смена часовых поясов. В Новосибирске местное время разнится с московским на четыре часа, поэтому в воскресенье ключевая игра за выход в финал пройдет в 19.00 по-местному (значит, в 15.00 по Москве). Для Вербова-тренера она станет шансом исправить общее негативное впечатление от старта сезона, а поражение будет означать вылет казанцев из турнира, в котором они побеждали пять лет подряд.

Если казанская команда в этих поездках лишится сразу двух титулов, то, кажется, возвращение Владимира Алекно к активной работе будет неминуемо

Впереди клубный чемпионат мира и полтора месяца без домашних игр

Если вдруг выйти в декабрьский Финал четырех Кубка России не получится, то, вероятно, последним шансом все исправить для Алексея Игоревича станет клубный чемпионат мира. Он пройдет в начале декабря в Бразилии. «Зенит-Казань» получил приглашение на турнир только в середине осени, когда все остальные календари уже были сверстаны, поэтому из-за бразильского вояжа пришлось перенести сразу четыре игры.

Так, уже известно, что на 26 ноября из Самары в Казань перенесена игра с «Новой» (соперники поменялись кругами и 15 февраля вместо Казани сыграют в Самаре). На сутки раньше состоится и домашний матч с «Уралом» — вместо 30 ноября он пройдет 29-го. На середину января перенесена и одна игра группового этапа Лиги чемпионов. Неясной пока остается судьба лишь одной встречи — 8 декабря «Зенит-Казань» должен был принимать сургутскую «Газпром-Югру», но к этому времени турнир в Бразилии еще не закончится, поэтому этот матч также будет сыгран уже в следующем году. Таким образом, в ноябре «зенитовцы» проведут сразу четыре домашних матча Суперлиги, а затем полтора месяца будут играть лишь в гостях.

По сути, для Вербова-тренера в Новосибирске и в Бразилии наступает час икс. Если казанская команда в этих поездках лишится сразу двух титулов, то, кажется, возвращение Владимира Алекно к активной работе будет неминуемо. Если же Алексей Игоревич справится и порадует руководство одним или двумя титулами до конца года, то, видимо, получит карт-бланш до конца сезона. В таком случае придется окончательно забыть о Вербове-игроке, которого любители волейбола еще могут увидеть в этом сезоне.