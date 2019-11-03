«Мы — как птица феникс. Наша задача — вновь воссиять»

Вербов набивает тренерские «шишки», а «Факел» снова обыгрывает «Зенит-Казань»

В казанском волейбольном клубе в этом сезоне большие перемены. Владимир Алекно передал тренерские бразды правления в руки Алексея Вербова, завершившего игровую карьеру. Начал Вербов с победы в выездной игре в Красноярске, а вот дома долгожданной победы над «Факелом» не получилось, даже с учетом того, что команда из Нового Уренгоя приехала без своего лидера Дмитрия Волкова. О причинах поражения, нововведениях в казанском Центре волейбола и эмоциях Алекно и Вербова — в репортаже «Реального времени» с первого домашнего матча «Зенита» в новом сезоне.

Создание семьи и нововведения от Вербова

Мужская Суперлига стартовала неделю назад, и игру первого тура «Зенит-Казань» пропустил. Это связано с тем, что нынешний предолимпийский сезон играется по укороченному формату и регулярный чемпионат будет скомканным. Весь чемпионат перед глазами не будет полноценной турнирной таблицы — она сформируется лишь в марте, когда будут сыграны последние игры и все команды проведут по 19 встреч.

В среду во втором туре «Зенит» играл в гостях против красноярского «Енисея». Казанцы здорово начали матч, буквально смяв соперника в стартовом сете — 25:15. Потом хозяева не только сумели ответить победой в партии, но и вели в 3 очка в следующем сете. Правда, подопечные Вербова в нужный момент прибавили и свои 3 очка в турнирную таблицу заработали — 3:1.

С появлением Вербова на тренерском мостике в команде изменилось многое. Достаточно только посмотреть, как игроки теперь приветствуют Алексея Игоревича при объявлении стартовых составов. При этом Владимир Алекно остается главным тренером, но не принимает участия в играх. На выезде в Красноярске его даже не было с командой, а на первой домашней встрече сезона с «Факелом» он расположился рядом со статистиком клуба, за специальным столом. За внешним спокойствием тренера скрывался вулкан эмоций: иногда Владимир Романович начинал активно жестикулировать, а под конец игры не выдержал и пошел поближе к команде, давая некоторые советы игрокам.

Одним из главных нововведений сезона на играх «Зенита» стало появление специальной «домашней» трибуны. Она располагается максимально близко к площадке, к зоне подачи — там, где раньше была сцена. По задумке клуба, на каждую домашнюю встречу сюда будут приходить родные и близкие игроков, которых они будут видеть по ходу игры, и это будет влиять на психологическую уверенность.

— Наша цель — создать семью, — объяснил «Реальному времени» появление такой трибуны Алексей Вербов. — То, что семьи ребят находятся рядом с ними, никак не давит, а только помогает. Мне хочется создать максимально позитивную атмосферу на площадке. Для этого мы придумали так называемые хендшейки (специальные рукопожатия, — прим. ред.) перед матчами. Волейболисты не должны быть чересчур скованными. Те же новички не должны быть напряженными только из-за того, что подписали контракт с клубом уровня «Зенит-Казань». Мы должны выходить на площадку и получать удовольствие.

С появлением Вербова на тренерском мостике в команде изменилось многое

Без Волкова, но с Падаром

Главная звезда нынешнего «Факела» — доигровщик сборной России Дмитрий Волков. Но в Казань он не приехал, так как минимум до конца месяца не сможет выходить на площадку из-за травмы — в одной из игр Кубка России в октябре он сломал палец.

Его напарник по доигровке Егор Клюка имеет такой же звездный статус и находится в самом расцвете сил. Но один он не в состоянии тащить на себе всю команду. Это стало понятно еще на этой неделе, когда в среду новоуренгойцы проиграли в Нижневартовске «Самотлору» со счетом 2:3.

Алексей Вербов, по сравнению с матчем в Красноярске, не сделал ни одной замены в стартовом составе: Нгапет и Михайлов — в доигровке, Вольвич и Кононов — блокирующие, Бутько — связующий, Соколов — диагональный, Кротков — либеро. Встреча началась с подачи Клюки, которую идеально принял Михайлов, а Соколов завершил успешным блок-аутом. До счета 8:8 гости сразу дважды использовали право на видеопросмотр спорных эпизодов — и оба раза оказались правы. Так они сохраняли право на дальнейшее использование челленджей. «Факел» в первой половине стартового сета меньше ошибался, играл задорнее и использовал некоторую расслабленность «зенитовцев».

Особенно у хозяев площадки не шло в приеме — гости максимально усложняли ввод мяча в игру. Так, венгерский диагональный «Факела» Кристиан Падар запомнился нестандартной техникой подачи с очень высокой подкидкой мяча, буквально под потолок. Последние сезоны он провел в Южной Корее, где такой способ ввода мяча в игру как раз распространен, но для российской Суперлиги он довольно редкий. Кстати, именно Падар стал в итоге самым результативным игроком матча, набрав 19 очков.

Кристиан Падар стал в итоге самым результативным игроком матча, набрав 19 очков

При счете 13:15 команды выдали долгий и очень зрелищный розыгрыш, во время которого Егор Клюка атаковал четыре раза подряд — но остался он все равно за казанцами : Цветан Соколов здорово пробил по линии. Во второй половине сета «Зенит» так и не пришел в себя, и Вербов на один из розыгрышей выпустил в прием вместо Михайлова Федора Воронкова, но принципиально это ситуацию не поменяло. Догнать гостей в счете (22:22) удалось лишь к самой концовке, когда несколько раз здорово в защите сыграл Эрвин Нгапет. Но «Факел» все равно своего не упустил и выиграл первый сет — 25:23.

Во второй партии «Факел» и не думал расслабляться, а вот «Зенит» продолжил много ошибаться и на приеме, и в атаке. После очередной классной подачи Клюки счет стал 12:8 в пользу «Факела». С подачи Егора хозяевам удалось сняться лишь после пайпа в исполнении Михайлова. Будучи диагональным, Максим не исполнял этот игровой элемент, поэтому в его исполнении он выглядел довольно эффектно. Отметим, что и в первой игре с «Енисеем», и накануне против «Факела» «зенитовцы» довольно много заигрывали пайп. Но ключевым элементом, который позволил хозяевам догнать соперника в счете, стала все та же подача.

Андрей Сурмачевский буквально затерроризировал прием «Факела» своими эйсами, что позволило «Зениту» выйти вперед сразу на три очка — 16:13. Такой задел удержать все равно не удалось и игра перешла в равную концовку — 20:20. Буквально в следующем розыгрыше авантюрно атаковал Федор Воронков, который вместо скидки на сторону соперника отправил мяч далеко в аут. В этот момент на сидевшего неподалеку Владимира Алекно было больно смотреть — тренер переживал очень сильно, но помочь словом на тренерском мостике не мог. «Факел» своего не упустил и в этой партии — 25:23 и 2:0. И это — без своего ключевого игрока.

Собрание «Факела» и русский язык Соколова

Третий сет начался с перестановок в составе казанцев — вместо Михайлова в доигровку вышел Сурмачевский, а Лихошерстов сменил Кононова на блоке, плюс позиция либеро окончательно перешла к Валентину Голубеву.

— Мне хотелось, чтобы Михайлов посмотрел на игру со стороны, — объяснил замену Максима после игры Алексей Вербов. — Он вешает на себя большой груз ответственности и не играет так, как может. Нужно было немного отдохнуть, расслабиться, сыграть раскрепощеннее. Но сегодня, будем честны, Макс нам не принес той пользы, которую он может приносить.

Третий сет начался с перестановок в составе казанцев, вместо Михайлова в доигровку вышел Сурмачевский

На старте партии никакого эффекта это не дало — 8:7 в пользу «Факела». Только к середине партии «Зенит» набрал ход и вышел вперед на три очка — 15:12. Наконец-то заработал блок, по-настоящему включился в игру Нгапет, плюс снова полетела подача. Нестабильно было по-прежнему на приеме и в атаке, но это не помешало «Зениту» заходить в концовку сета с уверенным преимуществом — 20:17.

Благодаря подаче Падара «Факел» подобрался к сопернику вплотную — 19:20, но Бутько начал уверенно заигрывать первый темп — 23:21. В этот момент Алекно уже встал со своего места и занял позицию рядом с запасными своей команды. Поволноваться Владимиру Романовичу пришлось очень сильно, так как на подаче Сергея Антипкина «Факел» не просто навязал борьбу, а выиграл матч — 26:24 и 3:0. В прошлом сезоне новоуренгойцы уже обыгрывали «Зенит», но эта победа наверняка будет для них особенно памятна.

Егор Клюка после игры не выглядел особенно радостным и объяснил почему:

— Мы три дня назад проиграли в Нижневартовске. После этого матча у нас было командное собрание без тренеров. Мы спокойно поужинали, поговорили. Лично мне очень было плохо после проигрыша «Самотлору». На душе было плохо, и мысли были плохие. После нашего собрания, видимо, все улучшилось — и получился вот такой матч, как сегодня. Мы провели не идеальную игру, но успешно компенсировали какие-то недостатки друг друга, а где-то проявили свои сильные качества в нужный момент.

— О чем говорили на этом собрании?

— Это должно остаться внутри команды. Скажу так: обо всем.

— Сегодня обе команды не блистали в нападении. Можно говорить, что ключевыми игровыми компонентами стали блок и подача? Даже лично для вас.

— Честно говоря, я сейчас после матчей за сборную России не в самых лучших игровых кондициях. Поэтому в атаке действительно мог бы сыграть и получше. Но стараюсь помогать команде там, где могу. Была хорошая встреча, я бы даже сказал, что прекрасная. Было много эмоциональных розыгрышей, в которых мяч долго держался в игре.

Егр Клюка: «Мы провели не идеальную игру, но успешно компенсировали какие-то недостатки друг друга, а где-то проявили свои сильные качества в нужный момент»

— «Факел», пожалуй, чаще других команд выигрывает у «Зенита».

— Знаете, даже не думаю об этом. Мы вот проиграли «Самотлору», и мне было очень плохо. А вот обыграли «Зенит-Казань» — здорово. Но я не знаю, обыграем ли в следующий раз. Эта статистика ничего не дает, нужно готовиться к каждому матчу против любого соперника, потому что проигрывать всегда неприятно. И еще момент: ну вот выиграли в некоторых играх у «Зенита», но в полуфинале прошлого года мы же им проиграли. Вот это главное, а просто победы в регулярках — это лишь галочка, что мы — молодцы.

Болгарин Цветан Соколов после игры общался с прессой на русском языке:

— Мы играли очень плохо. Не показали в матче того, что обычно показываем на тренировках. Плюс надо отметить «Факел». Мы готовились к совершенно другой игре от них, но они рисковали во всех компонентах, и у них все получилось. Отмечу их защиту и подачу. Нам нужно обязательно пересмотреть этот матч и сделать выводы.

— Что произошло в концовке игры, когда ваша команда проиграла со счета 21:24?

— Они очень здорово подавали, полностью «разбили» наш прием. Плюс отмечу, что у всех команд в России очень хороший блок, поэтому на брейковых мячах есть отличные возможности набирать очки.

— У «Факела» не играл их лидер, Дмитрий Волков. Может быть, вы успокоились и поверили в легкую победу?

— Нет, это неправда. Потому что мы в раздевалке говорили об этом и акцентировали внимание на том, что для них это будет шанс. Потому что если мы выигрываем — для всех это нормально, а они могут сказать, что у них не было лидера. Но они выиграли — значит, они этого больше хотели.

Цветан Соколов: «Мы готовились к совершенно другой игре от них, но они рисковали во всех компонентах, и у них все получилось»

Вербов: «Мы сейчас не тот «Зенит», которого все боятся»

Главный тренер «Факела», итальянец Камилло Плачи, прежде чем дать свою пресс-конференцию, долго о чем-то беседовал с Цветаном Соколовым.

— Извините, не мог пройти мимо ЦеЦо (прозвище болгарского игрока, — прим. ред.). Я тренировал его целых шесть лет, и обязательно нужно было задать ему пару вопросов, узнать, как дела.

— Что вам удалось сделать с командой после неудачи в Нижневартовске?

— Сегодня мы как минимум играли намного лучше. «Факел» до сих пор находится в поисках своей игры. Наша команда до сих пор еще не укомплектована, есть травмированные, поэтому проблем хватает. В начале сезона такие результаты, как сегодня, не должны вводить никого в заблуждение. Все команды в поиске игры, все в начале долгого пути. Мы победили сегодня заслуженно, но видно, что у казанской команды огромнейший потенциал. Они добавят сильно.

Камилло Плачи: «Мы победили сегодня заслуженно, но видно, что у казанской команды огромнейший потенциал»

Алексей Вербов после игры говорил много:

— Мне кажется, что сегодня мы немного перестарались. Я так ощущаю по себе и по команде. Это первый домашний матч, и повесили мы себе на руки и на ноги некие гири, которые мешали нам показывать то, что мы умеем и хорошо делаем. Если брать волейбольную составляющую, то сегодня проиграли в каждой партии лишь по два очка. В целом, можно где-то связать это и с неудачей. Но мы понимаем, что не показали того, чего ожидали. В общем, ничего такого не произошло, это нормальный рабочий процесс. Будем делать работу над ошибками.

Я сказал ребятам, что лучше проиграть сейчас вот так, встать и идти заново, а уже в важных матчах проявить себя. Сейчас нам предстоит сложный выезд в Белгород, Суперкубок в Кемерово, полуфинальная часть Кубка России в Новосибирске. Так что нам даже полезен такой холодный душ, чтобы понять, что мы никакие не фавориты. Мы сейчас не тот «Зенит», которого все боятся. Мы хорошая боеспособная команда, которая может играть на равных с любым соперником и побеждать.

После этой игры сделаем анализ ошибок и, думаю, в следующем матче мы предстанем совершенно другими. Знаете, как птица феникс. Наша задача — вновь воссиять.



— В тайм-аутах были моменты, когда Владимир Алекно подключался к разговору с командой. Это как-то помогало или наоборот?



— Я, если честно, не видел. Может быть он отдельно к кому-то подходил. Лично с ним мы не обсуждали ничего, что касается игры. Мы сделаем это после, как и с нашим аналитиком, статистиками и с ребятами. У нас будет совместный просмотр — сделаем работу над ошибками. Я сделаю работу над своими личными ошибками. А идеальной ситуация не бывает, даже когда ты всегда побеждаешь. Команда сильна тем, насколько быстро она умеет исправлять ошибки. Наша задача — идти в новые игры без них. Ничего сверхъестественного сейчас не случилось.



— Как объясните то, что в первой партии Соколов получил пятнадцать передач, а во второй — всего три?



— Это не смена тактики, а как раз один из тех моментов, которые нам надо исправить. Но проблема была даже не в атаке, а в том, что мы реально перегорели. Никто не выглядел раскованно. Наша основная задача — решить проблему тех моментов, когда нам сложно оставаться командой, мыслить трезво и позитивно (чего сегодня не хватило). Вышел Сурмачевский и подал три эйса — это легко. А вот когда мы не можем принять, не можем забить и опускаем руки — вот это уже проблема.

Сегодня было много болельщиков, хотелось бы извиниться перед ними за такой результат. Команде не безразлично, поэтому будем исправляться. Я вижу, что у нас все будет хорошо. Я чувствую это. Дайте нам немножко времени. Никому не будет стыдно за команду «Зенит-Казань».

Алексей Вербов: «Сегодня было много болельщиков, хотелось бы извиниться перед ними за такой результат»

— Можно сказать, что при счете 24:21 в вашу пользу в третьем сете как раз и не хватило вот этой раскованности?

— Ее не хватало не только в том моменте, а весь матч. Я знаю ребят, провожу с ними, условно, по 10 часов в день. И прекрасно это вижу. Есть над чем работать, но тем интереснее. Я сегодня как тренер пытался им помочь в этой ситуации — заменами, таймаутами. Но, судя по всему, только помешал. Я был уверен и в Андрее, и в Феде. Но мяч там попал в линию на какие-то сантиметры. Напротив стояла раскованная команда, у которой пошла игра. Сегодня получилось так. Завтра будет по-другому. Я как тренер проведу работу над ошибками.

На следующей неделе «Зенит-Казань» отправится в выездное турне по маршруту Белгород — Кемерово, а потом проведет сразу три матча на полуфинальном этапе Кубка России в Новосибирске. Самая любопытная встреча ожидается с «Кузбассом»: она будет носить статус игры за Суперкубок России. Трофей в последние годы традиционно разыгрывается в матче двух финалистов прошлого сезона. Будет очень интересно посмотреть, как изменился действующий чемпион с уходом главного тренера Туомаса Саммельвуо, и какие выводы из болезненного майского поражения сделали в казанском клубе. А выводы теперь еще придется делать и после поражения от «Факела».