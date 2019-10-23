Перестройка в «Зенит-Казань» и очередной вызов Саммельвуо: чего ждать от нового сезона в мужской Суперлиге?

Превью чемпионата России, который будет коротким, но интересным

В ближайшие выходные в России стартует очередной клубный мужской волейбольный сезон. В этом году Всероссийская федерация волейбола приняла решение о том, что в предолимпийский год чемпионат страны будет максимально укороченным и пройдет с конца октября по начало апреля. Наверняка это связано с приятными воспоминаниями от золота Лондона-2012 — тогда сезон в Суперлиге игрался по похожей формуле. Однако в этом чемпионате волейбольные чиновники не оставили зрителям даже полноценного плей-офф, и некоторые команды сыграют меньше десяти домашних матчей за сезон. О плюсах и минусах регламента стартующего турнира, о его главных фаворитах и всех интригах — в материале «Реального времени».

«Зенит-Казань»: к чему приведет смена статуса Вербова, приезд болгарина и эксперимент с Михайловым?

Прошедший финал плей-офф чемпионата России наглядно показал, почему чемпионство казанцев не вечно. Кемеровский «Кузбасс» весь сезон выглядел прекрасно, а в финале сильнее хотел победить и сделал для этого больше соперника, получив заслуженное первое место. Владимир Алекно еще летом справедливо отметил, что о такой «неудаче», как серебряные медали, мечтают все остальные клубы Суперлиги. Но в Казани с волейболистов большой спрос, и понятно, что после многолетней гегемонии цель на новый сезон у клуба будет только одна — возвращение золотых медалей.

В «Зенит-Казань» решились на перемены сразу на нескольких позициях. Во-первых, на тренерской. Владимир Алекно, имея на руках контракт на следующий сезон, объявил, что основную работу на тренерском мостике будет выполнять Алексей Вербов. Владимир Романович посмотрит на процесс со стороны, но в то же время почти всегда будет с командой, пропуская лишь какие-то выездные матчи. Идея понятна и напоминает то, к чему уже давно пришли в Белгороде (Геннадий Шипулин не выводит команду на матч, это делают бывшие игроки клуба, которые подались в тренеры).

Но Алекно уверяет, что «по рации», как в «Белогорье», тренировать не собирается и полностью доверяет Алексею Игоревичу, который официально вступает в новый сезон в должности старшего тренера. Однако до сих пор есть сомнения, что Вербов-игрок уже попрощался с нами. Существует вероятность, что он возобновит карьеру в январе ради Олимпиады в Токио. К чему приведет смена статуса Вербова, который уже был играющим тренером, но не имел такого груза ответственности, пока непонятно, и это одна из главных интриг стартующего сезона в мужской Суперлиге.

Владимир Алекно объявил, что основную работу на тренерском мостике будет выполнять Алексей Вербов. Владимир Романович посмотрит на процесс со стороны, но в то же время почти всегда будет с командой, пропуская лишь какие-то выездные матчи. Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)

Вторая глобальная перемена, на которую решились в Казани, — это смена игрового амплуа Максима Михайлова. В современном мировом волейболе распространена практика, когда топовые доигровщики переводятся в диагональ на отдельные турниры или матчи (свежий пример Леона в сборной Польши). Но гораздо реже из уже состоявшихся диагональных получаются топовые волейболисты доигровки, так как им приходится участвовать в таком важнейшем игровом компоненте, как прием. Для мужских волейбольных чемпионатов России это вообще беспрецедентный случай, когда игрок уровня сборной в своем клубе идет на такой шаг. Михайлов за десять лет в Казани в доигровке появлялся лишь эпизодично, хотя и начинал волейболистом именно этого амплуа.

Ну и, наконец, еще одно эпохальное событие в казанском клубе — смена второго легионера. Американец Мэттью Андерсон провел в столице Татарстана 7 лет с небольшим перерывом на отъезд из-за депрессии, и в прошедшее межсезонье перебрался в Италию. Эрвин Нгапет своей игрой в прошлом году оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, француз показал невероятную игру в защите и в некоторых матчах по-настоящему зажег в атаке. Однако в решающие моменты почти всех финалов сезона он не впечатлил и выглядел непривычно скованным для своей же эмоциональной манеры игры. В прошлом году волейболисту было сложно уйти от сравнений с Вильфредо Леоном, игравшим до этого в Казани 4 года, однако в предстоящем сезоне Нгапету самое время раскрепоститься и стать лидером команды.

Ну а вторым легионером клуба в межсезонье стал болгарин Цветан Соколов. Диагональный уже давно заявил о себе всему волейбольному миру, поэтому все его сильные и слабые стороны хорошо известны. В Казани от игрока ждут стабильности, так как в последние годы он довольно часто чередовал фееричные матчи с довольно посредственными.

По сути, от того, как совпадут результаты трех важнейших казанских перестановок, и будет зависеть конечный результат сезона для «Зенита». Уже в ближайшую субботу казанцы презентуют в Центре волейбола обновленную команду, а первый матч Суперлиги проведут 30 октября в Красноярске против «Енисея».

Максим Михайлов за десять лет в Казани в доигровке появлялся лишь эпизодично, хотя и начинал волейболистом именно этого амплуа. Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)

Питерский «Зенит» — главный фаворит сезона?

На бумаге, пожалуй, да. Если в 2017 году, когда питерская команда только образовалась, ее заносили в фавориты предстоящего сезона скорее автоматически и вне зависимости от состава, то теперь питерцы вполне претендуют на звание главного фаворита сезона по большинству критериев.

В это межсезонье «Зенит» возглавил главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо. История с его уходом из «Кузбасса» получилась очень некрасивой и довольно резонансной. За этот календарный год финн принял сразу два судьбоносных решения, имея на руках действующие контракты: покинул сборную Финляндии ради российской национальной команды и Кемерово — ради Питера. Но если в первом случае за него можно было только порадоваться, так как все прошло цивилизованно и вряд ли одна из сторон осталась недовольной, то вот во втором все далеко не так очевидно и, как минимум, «Кузбасс» был разочарован таким поворотом событий. Пока непонятно, как вся эта история скажется на самом тренере, у которого даже не было полноценного отпуска в это межсезонье. Буквально неделю назад он в Японии заканчивал 11-матчевый марафон Кубка мира, а теперь приступает к работе с новым клубом.

Туомасу в Санкт-Петербурге досталось очень хорошее волейбольное приданое. Здесь финну не предстоит, как в Кемерово, выводить клуб на новые горизонты. По сути, уже все готово: есть два топ-легионера (немецкий диагональный Георг Грозер и кубинец с российским паспортом Ореол Камехо), сбалансированный состав россиян, минимум по одному волейболисту уровня сборной абсолютно на каждой позиции, хорошая инфраструктура, много денег, отличная домашняя 7-тысячная «Сибур арена» с высокой посещаемостью. Тренеру остается только создать необходимую атмосферу и отладить тренировочный и игровой процесс.

В межсезонье менеджмент питерского клуба очевидно стал самым ненавидимым для большинства волейбольных болельщиков страны. Игроки многих сильных команд переезжали в Санкт-Петербург, даже имея на руках действующие контракты или переподписанные с прошлого сезона. Так, «темной» можно назвать историю с переходом из уфимского «Урала» в «Зенит» блокирующего Игоря Филиппова, до конца не все ясно и с трансфером связующего Романа Порошина, который перешел из «Белогорья». Ну и история с Саммельвуо, как венец беспардонного поведения «зенитовцев» на трансферном рынке. Все это позволяет вспомнить другие питерские клубы в футболе и хоккее.

Если Саммельвуо справится со всеми трудностями, в первую очередь психологического характера, то думается, что путь как минимум к финалу для его новой команды будет открыт.

Питерцы вполне претендуют на звание главного фаворита сезона по большинству критериев. Фото vk.com/vczenitspb

Претендентов на медали много

Помимо двух «Зенитов» реально претендовать на медали будут еще как минимум пять команд. Это «Кузбасс», «Факел», «Локомотив», московское «Динамо» и традиционно «Белогорье». Легко примкнуть к ним может уфимский «Урал», который летом здорово усилился. Но обо всех по порядку.

В Кемерово еще вряд ли отошли от весеннего чемпионства, хотя уже вовсю предвкушают матчи Лиги чемпионов, в которой клуб дебютирует. На замену громко ушедшему Саммельвуо сибиряки подписали румынского тренера Георге Крецу. Он уже работал в России и возглавлял «Белогорье» в 2017 году, но не продержался в клубе и полугода, хотя команда при нем играла довольно прилично. Защитить титул «Кузбассу» будет крайне трудно, несмотря на то, что чемпионский костяк кемеровчан сохранен и даже усилен опытным доигровщиком Евгением Сивожелезом.

Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата России, новоуренгойский «Факел», чуть видоизменился. Клуб покинул блокирующий Иван Яковлев, также не будет больше в команде белоруса Артура Удриса. Каждое межсезонье появляются слухи относительно будущего ключевых игроков нынешней сборной России, Дмитрия Волкова и Егора Клюки, однако каждый раз они остаются в Новом Уренгое и только прогрессируют. На старте сезона наверняка много внимания будет приковано к новому диагональному «Факела» Кристиану Падару из экзотической для волейбола высокого уровня страны — Венгрии.

Еще три команды можно назвать традиционными старожилами-претендентами на медали: это новосибирский «Локомотив», московское «Динамо» и «Белогорье». Сибирский клуб с 2016 года с переменным успехом тренирует болгарин Пламен Константинов. В «Локо» ему доверяют и год из года стараются как сохранить лидеров, так и, по возможности, усилиться. В Новосибирске, пожалуй, самая возрастная команда чемпионата из тех, что претендуют на медали.

Сибирский клуб с 2016 года с переменным успехом тренирует болгарин Пламен Константинов. Фото lokovolley.com

В московском «Динамо» год назад случилась глобальная перестройка прямо по ходу сезона. Тогда из новокуйбышевской «Новы» в столицу переехали и главный тренер Константин Брянский, и целый ряд игроков. Все это привело к тому, что в клубе создалась не самая здоровая обстановка, и этим летом часть игроков покинула динамовский коллектив. По задумке руководства именно предстоящий сезон должен принести плоды прошлогодней кадровой революции.

«Белогорье» уже не первый год экспериментирует и с составом, и с тренерами. При этом, по словам бессменного для Белгорода Шипулина, бюджет клуба находится в первой четверке Суперлиги. В прошлом году в команде явно угадали с легионерами (канадец Перрин и серб Петрич), которые провели добротный сезон и помогли выиграть для Белгорода европейский трофей — Кубок Вызова. В предстоящем году иностранцы здесь будут потенциально даже сильнее прошлогодних — это сербский диагональный Любурич и болгарский доигровщик Пенчев.



Отдельно стоит выделить «Урал», который в это межсезонье провел отличную селекционную работу. Состав уфимцев усилили опытные российские доигровщики Денис Бирюков и Алексей Спиридонов. Спирик уже играл за Уфу в сезоне 2012/2013, и тот сезон стал лучшим в истории клуба, завоевавшего серебряные медали. Пасовать в столице Башкортостана будет новоиспеченный чемпион Европы, сербский связующий Никола Йовович. В прошедшем сезоне команда Константина Сиденко пробилась в плей-офф, в восьмерку лучших, а за лето стала только сильнее, поэтому есть основания ждать от «уральцев» хорошего выступления и в предстоящем чемпионате.

«Урал» в это межсезонье провел отличную селекционную работу. Фото volleyufa.ru

Формула сезона: конец уже в начале апреля и шанс сыграть со сборной России

Середнячками предстоящего сезона стоит признать четыре команды: «Газпром-Югру» из Сургута, красноярский «Енисей», нижневартовский «Югру-Самотлор» и «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Они могут как попасть в укороченную часть плей-офф, так и отправиться в «плей-аут», но вряд ли кого-то из них мы увидим в Финале шести. Хотя та же сургутская команда из года в год доказывает, что в любом составе остается крепким орешком, и именно в укороченном чемпионате 2012 года северяне сотворили громкую сенсацию, когда на стадии 1/8 финала в решающем гостевом матче серии переиграли звездное «Белогорье».

Явными аутсайдерами чемпионата на бумаге выглядят две команды — это «Нова» из Самарской области и АСК из Нижнего Новгорода, который вышел в Суперлигу только этим летом. Формально нижегородский клуб не является правопреемником «Губернии», которая наделала шуму пару лет назад не только в России, но и в Европе. Но именно из-за финансовых проблем той команды АСК, скорее всего, начнет сезон без легионеров, хотя в расположении клуба их сразу два (латыш Денис Петровс и француз Джон Вендт). Самый слабый ростер игроков, пожалуй, у «Новы», которая начинает сезон без легионеров из дальнего зарубежья, зато с опытными бойцами в лице доигровщика Андрея Титича и связующего Максима Шульгина. Очевидно, что бюджет клуба максимально ограничен, и если главному тренеру Александру Горбаткову удастся с нынешним составом попасть в плей-офф, это можно будет признать волейбольным мини-подвигом.

Отдельно стоит поговорить о предстоящей формуле сезона. Четырнадцать команд поделены на «красную» и «синюю» группы по 7 в каждой и проведут в регулярном чемпионате между собой 21 игровой тур. После этого определяется общая турнирная таблица, в которой первые две команды минуют стадию плей-офф и напрямую попадают в Финал шести. Клубы, занявшие 3-10 места, играют мини-плей-офф, состоящий из четырех пар. Он пройдет до двух побед. Любопытно, что при счете в серии 1-1 сразу по окончании второго матча играется «золотой сет» до 15 очков. Преимущество своей площадки у команды, которая играет дома второй матч, при таком раскладе будет играть сверхважную роль.

Финал шести пройдет с 30 марта по 5 апреля. Место его проведения неизвестно, хотя генеральный директор «Зенит-Казань» Ильхам Рахматуллин в комментарии для «Реального времени» рассказал о некоторых нюансах концовки предстоящего сезона:

— В олимпийский год Всероссийской федерацией волейбола было принято решение сыграть укороченный чемпионат. Финальные матчи будут сыграны уже в самом начале апреля. Они пройдут в формате Финала шести. Место его проведения определится позже. По регламенту его предложат проводить первым двум командам по итогам регулярного сезона.



Если одна из российских команд выйдет в майский финал Лиги чемпионов, то получится перерыв почти в полтора месяца. Но все уже предусмотрено — этот клуб будет играть в апреле товарищеские матчи со сборной России и планомерно готовиться к финалу.