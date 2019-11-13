Опрос «Реального времени»: какие приключенческие книги читали вы и ваши дети?

Ну я сейчас с ходу не вспомню все, что читал в школе, но, естественно, все, что входило в школьную программу, и то, что было в школьной библиотеке, я прочитал. Компьютеров, гаджетов тогда не было, а одним из по-настоящему увлекающих занятий было чтение. И мы, естественно, читали фантастов, приключенческие романы. И сын мой читает книги, но для фантастики еще не тот возраст. Ему девять лет, и он читает сказки — до серьезной литературы не дорос. У нас в семье вечерний ритуал есть — чтение перед сном. Конечно же, иногда его приходится заставлять читать, но это в первые десять минут — потом он сам увлекается. А вот чтобы сам брал книгу и читал, как мы в детстве, такого нет, к сожалению, на чтение его приходится «переключать». Хотя подождите! У него же есть увлечение — футбол. Он у меня вратарь, занимается спортом серьезно. И «профильных» книг уже много, и с интересом прочитал! Он прочитал биографии легендарного Льва Яшина, Буффона, Месси… Мы пытаемся подбирать литературу, которая ему интересна, и этот подход работает!

