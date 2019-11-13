Опрос «Реального времени»: какие приключенческие книги читали вы и ваши дети?
В день рождения автора «Острова сокровищ» успешные люди Казани и Татарстана о любви к книгам классиков и ностальгии по литературе для подростков
13 ноября — день рождения Роберта Льюиса Стивенсона, автора множества приключенческих романов, повестей и баллад. По самым известным из них — «Острову сокровищ» и «Черной стреле» — сняты приключенческие фильмы и знаменитый одноименный советский мультфильм, любимый многими поколениями. «Реальное время» спросило у известных предпринимателей Татарстана, как подростковая классика помогла сформировать их мировоззрение и что читают их дети.
Несколько поколений российских и советских мальчишек и девчонок зачитывались произведениями Стивенсона, их переводили на русский Бальмонт и Брюсов, а баллада «Вересковый мед» в переводе Самуила Маршака входила в советскую школьную программу. «Остров сокровищ» и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» неоднократно экранизировались, в том числе и в СССР.
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Павел Кострикин учредитель ООО «Геометрия» — компании-застройщика казанского коттеджного поселка «Примавера»
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— Сейчас дети читают неохотно. Мне с трудом удалось убедить сына прочитать несколько книжек. И он в общем-то получил удовольствие от произведений Марка Твена. Причем в старом переводе, который делали хорошие писатели. А вот «Остров сокровищ» Стивенсона он слушал, а не читал, и это мне, конечно, не очень нравится, но это все же лучше, чем ничего. И к чтению он отнесся в итоге так: «Да, интересно, да, хорошо», но видно, что тяга к компьютеру все-таки пересиливает. Это, увы, общий для всех нынешних детей процесс.
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Михаил Клопоух генеральный директор компании O.F.S.
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— Я не читал романов Стивенсона, но смотрел советские фильм и мультфильм «Остров сокровищ». Честно говоря, не помню, что читал в детстве, — то, что было в школьной программе, конечно, читал. И уже много лет читаю только то, что требуется мне в связи с бизнесом — от маркетинга, до психологии. На развлекательную литературу просто времени не хватает. А дети у меня пока маленькие, старшей дочке только восемь лет исполнилось, и она еще такие сложные книги не читает — только сказки.
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Искандер Юсупов коммерческий директор ООО «Унистрой»
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— В целом дети читают приключенческие книги, но не классику, а более современную литературу. Я журналист по образованию, так что всю классическую литературу прочитал еще в университете. И я себе, так сказать, в план поставил, чтобы мой сын, которому сейчас семь лет, обязательно прочитал по крайней мере «Остров сокровищ», «Детей капитана Гранта» и «Робинзона Крузо». Но только ближе к 8—9 годам — пока ему такие книги читать рановато. Хотя он и сейчас вовсю читает, даже в школу с книгой ходит. Книга у нас замена гаджету: гаджет надо заслужить, а этого достичь непросто, и если даже заслужил, он получает смартфон от силы на час. А поскольку у меня еще и жена филолог, то интерес к чтению начали прививать сыну очень рано. Тут ведь важно найти то, что ребенку понравится. Если понравилось, интерес возник — ребенок втянется в чтение, не нравится — чтение книги потеряет смысл, так как он все равно прочитанное не запомнит.
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Булат Ганиев соучредитель ООО «Технократия»
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Я из приключенческих романов читал, пожалуй, только книги Дюма и Жюля Верна, ну и слышал, что есть советский фильм «Остров сокровищ», но не смотрел его. Но я и сейчас читаю фантастику, предпочитаю книги братьев Стругацких, мне кажется, они до сих пор актуальны. Наверное, сыграло роль то, что у нашего поколения появились компьютерные игры, мы именно через них познавали научную фантастику, и это определило предпочтения в литературе. Такой медиаслом произошел: мы потребляли это в другом формате, игровые миры нам ближе, чем книжные. И разумеется, нам ближе оказался Гарри Поттер. И когда у меня будет ребенок, я думаю, он прочтет «Властелина колец», может быть, «Ведьмака» Анджея Сапковского, и, конечно же, ему стоит пройти некоторые игры — я считаю, что самое актуальное в культуре сейчас происходит в игровой сфере, а не в сфере литературы.
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Марат Сабиров директор филиала ООО «ИК «Фридом финанс» в Казани
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Я, к сожалению, книг Стивенсона в детстве не читал, но, конечно же, смотрел фильмы по ним. Я читал Жюля Верна, увлекался больше научно-фантастическими вещами, и его футуристические книги меня очень увлекали. А моему сыну четыре с половиной года, и читать такие книги ему пока рано. Пока — мама уже читает ему «Алису в стране чудес», так что, думаю, дело за малым… Я не считаю, что мне надо навязывать ему свои вкусы, но надеюсь, что пройдет еще немного времени, и он прочитает те книги, которые нравились мне в детстве.
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Делюс Сиразетдинов генеральный директор ООО «Камастройинвест»
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Ну я сейчас с ходу не вспомню все, что читал в школе, но, естественно, все, что входило в школьную программу, и то, что было в школьной библиотеке, я прочитал. Компьютеров, гаджетов тогда не было, а одним из по-настоящему увлекающих занятий было чтение. И мы, естественно, читали фантастов, приключенческие романы. И сын мой читает книги, но для фантастики еще не тот возраст. Ему девять лет, и он читает сказки — до серьезной литературы не дорос. У нас в семье вечерний ритуал есть — чтение перед сном. Конечно же, иногда его приходится заставлять читать, но это в первые десять минут — потом он сам увлекается. А вот чтобы сам брал книгу и читал, как мы в детстве, такого нет, к сожалению, на чтение его приходится «переключать». Хотя подождите! У него же есть увлечение — футбол. Он у меня вратарь, занимается спортом серьезно. И «профильных» книг уже много, и с интересом прочитал! Он прочитал биографии легендарного Льва Яшина, Буффона, Месси… Мы пытаемся подбирать литературу, которая ему интересна, и этот подход работает!
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Роман Бутузов директор ресторана-сыроварни «Чизерия»
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Честно говоря, современная молодежь читает из-под палки: у них альтернативой книге служат телефон, электронная книга, «Ютьюб». Но я сторонник традиционных подходов к воспитанию, и как раз «Остров сокровищ» сын сейчас по моему настоянию дочитывает. К сожалению, без особого рвения, приходится действовать так: «Вот тебе книжка, на, читай». Ему десять лет, он в четвертом классе. И когда нет телефона, он в книгу вчитывается, а когда оставишь одного дома — он хватается за гаджет. Так что у нас в противовес понятию «настольная книга» скорее книга выходного дня».
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Рафаэль Сыражев владелец девелоперской компании «Невада РТ»
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Современные дети, как и дети других поколений, всегда будут разделяться на «кластеры» любящих и не любящих чтение, но, к сожалению, с каждым поколением вторых становится больше. К примеру, мои дочки свое свободное время с удовольствием тратят на просмотр ютьюб-канала Elli di, их любимый выпуск — «Ночь в пещере мертвых. Призрак Вэрана». И судя по тому, что количество просмотров этих роликов приближается к двум миллионам, среди русскоязычных детей любителей таких жанров большинство. Я бы выделил не именно чтение, а в целом интерес к приключенческому жанру. К примеру, я не был увлечен в детстве чтением, но очень любил приключенческие фильмы и мультфильмы. Экранизации романов Марка Твена, Роберта Стивенсона и Александра Дюма пробудили во мне настоящую страсть к приключениям. В нулевых я смотрел реалити-шоу Первого канала про приключения звезд на необитаемом острове с Сергеем Бодровым, сопереживая его участникам, а спустя десяток с небольшим лет реализовал нашу с супругой мечту: мы приняли участие в проекте «Выживание на необитаемом острове (Мальдивы)» и с достоинством его завершили. А еще мы с супругой покорили гору Эльбрус (5642 м) и в ближайшие три года планируем морской поход на историческом фрегате времен Петра I по Атлантике и экспедицию к базовому лагерю Эвереста.
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