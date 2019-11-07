Иржи Секач: «Уход Билялетдинова повлиял на мое решение уйти из «Ак Барса»

Нападающий ЦСКА Иржи Секач рассказал о причинах своего ухода из казанского «Ак Барса» в нынешнее межсезонье.

— Я действительно хотел попробовать вернуться в НХЛ после прошлого сезона. Очень долго думал, но решил, что сейчас не лучшее время. Поэтому предложениями из НХЛ даже не интересовался. Что касается России, думал, что останусь в «Ак Барсе», потому что права на меня были у них. Конечно, я был счастлив, когда узнал, что меня обменяли именно в ЦСКА. И команда крутая, и город. Сразу после обмена мы обговорили детали контракта. И вот я здесь.

— Чемпионский сезон получился очень хорошим для Билялетдинова. А вот прошлый — не настолько. Чего ему не хватило?

— Все зависит от хоккеистов. От того, как они играют.

— То есть это ваша вина?

— Да. Мне не страшно взять вину за поражения на себя и команду. Очевидно, что мы были совсем не такими, как год назад, поэтому и вылетели в первом же раунде плей-офф. Так что не могу сказать, что Билл что-то изменил. Он тренировал, как и всегда.

— Что же заставило команду играть по-другому?

— Даже не знаю. Все еще думаю об этом провале.

— Может быть, это синдром чемпионства так повлиял?

— Возможно.

— За ЦСКА в этом году замечали подобное?

— Совсем нет. А вот в «Ак Барсе» после победы игра многих парней ухудшилась. Я до сих пор не понимаю, в чем причина. Но стараюсь не думать об этом, так как это очень большое разочарование как для меня, так и для всей Казани. Что с нами тогда произошло? Без понятия.

— Антон Ландер говорил, что его решение уйти из команды связно с уходом Билялетдинова.

— Я тоже знал, что он больше не будет тренировать. Безусловно, это тоже повлияло и на мое решение. Без него это уже не та команда. Если бы я вернулся в Казань, чувствовал бы себя намного комфортнее под руководством Билла, — сказал Секач в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс» готовит обмен защитника Игоря Ожиганова в питерский СКА. Хоккеист был выменян летом из ЦСКА на нападающего Иржи Секача.