Авось проснутся: «Ак Барс» усиливается в надежде на ренессанс карьеры новичков

Продолжаем дивиться трансферной политике «Ак Барса»

Открытие периода дозаявок в Континентальной хоккейной лиге для поклонников «Ак Барса» уже преподнесло несколько сюрпризов. Неприятных, по большей части. Однако некоторые шаги генменеджера и нового тренера стоит отметить и в положительную сторону — с оговоркой «если» — если Квартальнову удастся реанимировать тех, кто прошлый сезон провалил, и если «подписанты» сами не закончились как хоккеисты. Спортивная редакция «Реального времени» оценивает новые шаги менеджмента «Ак Барса», а также шансы у такого состава побороться за что-то серьезное в сезоне 2019/2020. Подробности — в материале.

Эмиль Галимов нестабилен, но перспективен

Если прибытие в Казань Фретина и Кормье было делом времени — об их переходе в «Ак Барс» было известно задолго до официального объявления, то с подписанием Эмиля Галимова все вышло менее ожидаемо.

Игрок, получивший в 26 лет капитанскую нашивку в «Нефтехимике», провел прошедший сезон очень неоднозначно — как и вся нижнекамская команда. У него 8 шайб в 50 играх, хотя сезоном ранее он набирал 29 очков (15 шайб) и составлял, пожалуй, самую опасную тройку нападения назаровского «Нефтехимика» — вместе с Секстоном и Ганзлом.

В прошлый проблемный сезон у Эмиля год не задался с самого начала. Как объяснял сам форвард в недавнем интервью нашему изданию, главной причиной неудач стала перестройка площадки на «Нефтехим-Арене» на финский формат. По словам Галимова, многие игроки «волков» не могли адаптироваться к такому льду.

Эмиль Галимов, получивший в 26 лет капитанскую нашивку в «Нефтехимике», провел прошедший сезон очень неоднозначно. Фото hcnh.ru

— Да, я и сам плохо сыграл, — говорил «Реальному времени» форвард, оценивая прошедший сезон. — И травма была — руку и пальцы ломал. Так что были не очень хорошие моменты. Потом еще форму долго набирал. Плюс у нас еще площадку поменяли в межсезонье на финскую, и с адаптацией к новым условиям у большинства ребят почему-то возникли проблемы.

— А что все-таки произошло с Андреем Назаровым? В предыдущем сезоне у него тоже все так хорошо получалось, а в этом — провал.

— Да мы сами понять не можем. Все началось, как уже сказал, с того, что поменялась площадка. Мы сразу стали плохо играть у себя дома, проигрывали, из-за этого ком проблем начал нарастать. На выездную серию едем — все вроде нормализуется, ловим свою игру. Потом возвращаемся домой и опять все проигрываем. Вот такие качели были. От зоны плей-офф становились все дальше, и руководство решило что-то поменять, — делился новоиспеченный «барс».

Стоит напомнить, что Эмиль уже играл в большом клубе КХЛ — в «Локомотиве». Правда, не под руководством Квартальнова, а у его предшественника Алексея Кудашова, и назвать идеальным тот период в карьере Галимова нельзя. У ярославских болельщиков были большие надежды на новичка, но в полную силу ему заиграть там так и не удалось. Хотя волнами он показывал яркую игру и умение создать момент из ничего. А иногда нижнекамский воспитанник способен сотворить и подобный шедевр:

или такой:

Свой настоящий потенциал Эмиль показал как раз на следующий год — дома, под руководством жесткого Андрея Назарова и с мастеровитыми партнерами-легионерами на льду. Если в «Ак Барсе» подобрать под Эмиля «правильных» партнеров, то он может вернуться на прежний уровень и занять место в первых двух звеньях.

«Нежный» Мусин взамен Манухова

Стоило ли продлевать такого Владимира Ткачева и такого Станислава Галиева — вопрос дискуссионный. Оба серьезно сдали в сезоне 2018/2019, а 55-й номер давно потерял интерес к прогрессу в Казани, в которой он засиделся, играя еще с юношеских команд. Очевидно, что в «Ак Барсе» возлагают надежды на «талант мотиватора» Квартальнова, который, по идее, должен оживить Ткачева и «подпихнуть» увязшего в зоне комфорта и нежелания работать над собой Галиева.

Но похоже, что для возврата к своей острой игре Ткачеву нужны несколько более значительные новые вызовы, нежели новый наставник в команде. Вот только за океаном интерес к нему уже угас, и пришлось оставаться в родных пенатах.

Более того, «Ак Барс» по какой-то неведомой причине решил вернуть Дамира Мусина, который даже в Нижнекамске, где стабильно дают играть молодым хоккеистам, оказался не ко двору — всего 4 очка при показателе полезности в «-1».

Дамир играет в чрезвычайно мягкой манере и постоянно уходит от силовой борьбы. Фото ak-bars.ru

Из «Сочи» его отправили уже по ходу сезона, вовремя поняв, что этот защитник уже не вырастет и потенциал свой исчерпал еще в «Ак Барсе». Дело в том, что Дамир играет в чрезвычайно мягкой манере и постоянно уходит от силовой борьбы. Именно поэтому он сначала присел на скамейку у Билялетдинова, а потом и вовсе поехал по географии КХЛ.

Мусину уже 24 года, и молодым дарованием его точно не назовешь, так что аргумент в пользу того, что Квартальнов умеет работать с молодежью, тут неактуален. В 24 года Мусин так и не закрепился в какой-то команде, и не видно, за счет чего он должен занимать место в основе топ-команды. А видение площадки и длинный пас, которые ему приписывают в качестве сильных сторон, легко разбиваются все о ту же статистику — всего три результативные передачи в Нижнекамске.

На фоне такого подписания довольно нелогичным выглядит роспуск тех, кто хорошо влился в систему «Ак Барса», и уж точно по своей надежности превосходил Мусина. К примеру, Романа Манухова «Ак Барс» отпустил в «Авангард», не пожелав платить игроку дополнительные 10 миллионов, которые предложили игроку омичи-балашихинцы. Хотя ранее казанцы делали Манухову квалификационное предложение. Рафик Якубов принципиально не повторяет предложения конкурентов — так уходили Никита Язьков, Василий Токранов, Владислав Подъяпольский и вот теперь Роман Манухов.

Известно, что Манухов был не особо нужен Дмитрию Квартальнову еще в «Локомотиве» — именно при нем защитник был отправлен из Ярославля в Казань в декабре 2017 года. Так что это решение совместное. Квартальнов не особо держался за защитника и уж точно не настаивал о его сохранении с повышением ставки.

Тимур — прекрасный вариант в качестве «бэкапа», он может отлично подстраховать и сыграть, когда первый голкипер подутомится. Фото ak-bars.ru

Тимур Билялов хорош как «бэкап»

Неоднозначной выглядит и вратарская рокировка. Тимур Билялов действительно неплохо показал себя на уровне КХЛ в Риге, сыграв в 38 матчах сезона и отражая 93% бросков соперника. А в казанской игре против «Ак Барса» он и вовсе едва ли не в одиночку «тащил» всю рижскую команду, и, вырвав одно очко, рижане уступили тогда лишь в серии буллитов. Неплохо Билялов себя показывал и в начале чемпионского сезона, когда подменял нестабильно игравшего Гарипова, хотя тоже играл нестабильно.

Однако, чем именно он сильнее того же Подъяпольского, который прогрессирует стремительными темпами, — непонятно.

Владислав за один только сезон прошел путь от третьего вратаря команды до основного — в плей-офф — и естественно не справился с таким мощным скачком. Но при более размеренном сезоне, если ему с самого начала доверят место в основе, к плей-офф Подъяпольский подойдет в психологически более стабильном состоянии и уверенности. Судя по всему, в «Северстали» это понимают и денег на перспективного вратаря не жалеют.

Тимур — прекрасный вариант в качестве «бэкапа», он может отлично подстраховать и сыграть, когда первый голкипер утомится. Однако если Билялов и есть то самое усиление вратарской линии, о котором ходило столько разговоров, то какого-то значимого повышения надежности на последнем рубеже ожидать не стоит.

В целом же тот набор хоккеистов, который составляет нынешний «Ак Барс», пока не тянет на статус фаворита или хотя бы топ-команды — российские игроки не самых выдающихся возможностей, разбавленные добротными легионерами. Если реальных усилений не предвидится, то даже выход в финал Восточной конференции будет для этой команды серьезным успехом.